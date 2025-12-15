Cómo funciona el 'Fan to Fan' del 'LUX TOUR' de Rosalía

Los fans de Rosalía arrasaron en la venta de entradas del LUX TOUR. Pese a dividirse en preventa y venta general, solo unos pocos privilegiados consiguieron hacerse con los tickets para ver a la artista en 2026 en Madrid y Barcelona.

Ocho fechas en total en España que no parece que vayan a acoger ningún concierto más, aunque la artista ha ido anunciando otros espectáculos en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

No obstante, aquellos que se quedaron si entradas para ver a la intérprete de La Perla en directo cuentan con una última oportunidad: la venta de fan a fan que facilita Ticketmaster, la ticketera oficial de la gira de la catalana.

Esta opción facilita una reventa segura para que los aficionados que estén interesados compren y vendan entradas directamente entre sí, sin estafas. Y quienes decidan no asistir al show a última hora o aquellos que compraron una entrada de más pueden ser la salvación de otras personas.

Esta opción se habilitó 72 horas después de la venta general del 11 de diciembre —el domingo 13 de diciembre a las 10:00 horas— y se puede acceder a ella de la misma manera que si se fuera a comprar entradas de primera mano.

Desde el portal de Ticketmaster, una vez se realice la búsqueda de entradas, en el caso de que haya disponibles 'De Fan a Fan' aparecerán reflejadas en color rosa.

¿Cómo vender entradas en el Fan to Fan?

Así lo explica la página web de Ticketmaster: "Crea un anuncio y pon tus entradas a la venta en el mercado de fan a fan de Ticketmaster. Para ello, sigue estos pasos:

Inicia sesión en Mi Cuenta, haz clic en Mis Entradas y luego selecciona Ver Detalles junto a tu evento.

Haz clic en el botón Vender.

Selecciona y pon precio a las entradas que deseas vender.

Dinos cómo te gustaría que te paguen.

Revisa tus entradas a la venta y ya lo tendrás todo listo".

¿Cómo comprar?

Para conseguir entradas en el 'Fan to Fan', hay que acceder al concierto de Rosalía que te interesa y consultar las entradas disponibles. Saldrá todo agotado, pero al final del desplegable aparece esta opción de compra con un mensaje: "Las entradas que han puesto a la venta otros fans aparecen a continuación cuando hay disponibilidad".

Olivia Dean se enfrentó a Ticketmaster por los precios elevados

Mientras en otras plataformas de reventa se han registrado entradas a precios desorbitados, en Ticketmaster los precios de las entradas deberían estar regulados. Así lo consiguió recientemente la artista estadounidense Olivia Dean, quien se enfrentó a la ticketera cuando descubrió que en su íntima gira por Estados Unidos sus fans estaban vendiendo y comprado entradas por 1.000 dólares para verla en directo.

La cantante llegó a un acuerdo con las tiquetera, con una medida inédita como resultado: consiguió que se reembolsase parte del dinero que pagaron los fans por los precios inflados de las entradas de reventa.

Además, en futuras ventas mantendrían el precio original de las entradas en su reventa. "Compartimos el deseo de Olivia Dean de mantener la música en directo accesible y de garantizar que los fans tienen el mejor acceso a entradas asequibles", expresó Live Nation, perteneciente a Ticketmaster.