El grupo Agorazein de C. Tangana anuncia un único concierto en 2026 para celebrar 10 años de su disco 'Siempre'

Agorazein vuelve a reunirse en 2026. Diez años después del lanzamiento de su último álbum, Siempre, C. Tangana, Sticky M.A., Jerv. AGZ , I-Ace y Fabianni regresan para reunirse con su público en un único concierto que tendrá lugar el 15 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.

El grupo ha anunciado este nostálgico regreso abriendo una cuenta de Instagram (@agz_oficial) en la que han publicado un vídeo (también disponible en su canal de YouTube) en blanco y negro con imágenes de sus cinco componentes y la fecha de su regreso. En los créditos finales advierten que se trata de una FECHA ÚNICA y, por tanto, una oportunidad única para verlos juntos otra vez.

El concierto tendrá lugar más de nueve años después de su último concierto. Agorazein actuó por última vez en el Primavera Sound 2017.

Dónde y cuándo comprar entradas para ver a Agorazein

Las entradas salen a la venta ya mismo. Este martes 16 de diciembre, 11 meses antes de la fecha de regreso, se abren las taquillas virtuales para volver a ver a Agorazein en directo.

Día: martes 16 de diciembre

Hora: 12:00 horas

Dónde: www.agzsiempre.com

El regreso de C. Tangana

El concierto del 16 de noviembre de 2026 no solo supone el regreso de Agorazein a los escenarios, también es el regreso de C. Tangana.

Desde el cierre de la gira Sin cantar ni afinar, el 29 de abril de 2022 en Zaragoza, el músico no se ha vuelto a subir a un escenario ya que se ha volcado en su productora, con los documentales Esta ambición desmedida y La guitarra flamenca de Yerai Cortés.

Sí ha sacado música en este tiempo. En primavera de 2023 lanzó Estrecho / Alvarado y Oliveira dos cen anos y en 2025 la colaboración con Mora Droga, de su discoLo Mismo de Siempre. También ha compuesto Los Almendros, junto a Yerai Cortés y La Tania, canción que le hizo ganar el Goya a Mejor Canción Original en 2025.