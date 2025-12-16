Todo sobre la venta de entradas para el concierto de Agorazein, la banda de C. Tangana

C. Tangana, en un concierto de Agorazein en 2013 | Getty Images

El 15 de noviembre de 2016 Agorazein publicaba su primer álbum de larga duración y, a su vez, el último disco de su carrera.

El banda de rap madrileña, formada por C. Tangana, Sticky M.A., Jerv. AGZ, I-Ace y Fabianni, lanzaba Siempre, un trabajo que venía de la mano de un concierto presentación ante 1.500 personas en la sala Joy Eslava de Madrid.

Diez años después del lanzamiento del disco, sus cinco miembros han decidido celebrar este trabajo volviéndose a subir juntos a un escenario. La banda celebrará un único concierto en 2026 aunque esta vez la cita será mucho más multudinaria.

El 15 de noviembre Agorazein actuará ante más de 17.000 personas en el Movistar Arena de Madrid y las entradas salen a la venta este martes 16 de diciembre.

A qué hora salen las entradas para el concierto de Agorazein

El concierto será la única fecha de la banda madrileña en 2026 y de ahí que no podamos despistarnos con las entradas.

Las taquillas virtuales para el concierto AGZ Siempre se abren este martes 16 de diciembre a las 12:00 horas y, como siempre, lo recomendable es entrar un poco antes para hacer cola.

La venta será en la nueva web de la banda, agzsiempre.com, y en la página el Movistar Arena.

Cuánto cuestan las entradas de AGZ Siempre

Los precios de las entradas para ver a Agorazein no son oficiales todavía aunque en Europa FM estaremos atentos para informarnos al minuto de esta y otra información en torno a este regreso musical.

El 'tracklist' completo de 'Siempre', el disco de Agorazein que cumple 10 años

Lo que sí podemos avanzar son las canciones que probablemente suenen en el concierto ya que la banda celebra el aniversario de Siempre, un disco compuesto por los siguientes 15 títulos.