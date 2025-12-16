Quién ha ganado 'Operación Triunfo 2025'

Operación Triunfo 2025 cierra las puertas de la Academia. El concurso ha llegado a su fin en una gran gala final posicionando a sus cinco finalistas: Guille Toledano, Cristina, Olivia, Claudia Arenas y Tinho.

Cada uno de los finalistas defendió su canción escogida para este cierre de temporada: Mientras Tinho demostraba su talento con Lose Control, Olivia confirmó su elegancia con It's all coming back to me now. Cristina levantó al plató al son de La Noia y Claudia Arenas defendió Vivir así es morir de amor. Por su parte, Guille Toledano apostaba por Haz lo que quieras conmigo

Todo ello después de la grupal Marta, Sebas, Guille y los demás, en una gala cargada de emotividad en la que todos los concursantes reunidos interpretaron sobre el escenario el himno de la edición.

La segunda fase llevó a tres concursantes a volver a interpretar sus canciones de la Gala 0 para disputarse el primer puesto: Cristina, Olivia y Tinho. Finalmente, Chenoa anunció el ranking final:

Cristina 46,3%

Olivia 30,1%

Tinho 23,6 %

Así, a sus 19 años Cristina se convirtió en la ganadora de OT 2025, tras tres meses demostrando que lo suyo es la teatralidad y la presencia escénica. La sevillana se alzó con el cheque de 100.000 euros y el preciado trofeo del primer puesto en el podio en el talent musical.