Así suena el adelanto de la cabecera de 'Sueños de libertad' de Malú | ANTENA 3

Malú pondrá voz a la cabecera del serial de Antena 3 Sueños de libertad. La artista, muy consagrada en Antena 3, da un pasito más en su carrera prestando su talento a la famosa ficción de época.

Y poco antes del estreno del tema, la intérprete de Aprendiz ha compartido un fragmento tanto del tema como del videoclip, y tan solo han bastado unos segundos para encandilar a los fans.

Con mucha pasión y vestida acorde a Sueños de libertad, Malú demuestra otra vez su torrente de amor con una interpretación impecable de la banda sonora de la serie. Y el videoclip es reflejo de ello: en él, la artista lucha por encontrar la propia voz y romper con las ataduras del pasado.

La canción, que se constituirá como el tema introductorio, está escrita por Alejando Martínez, Luís Ramiro y Marwán.

Sueños de libertad se consolida como líder de la tarde con un 14'1 % de share medio, más de 1'2 millones de espectadores y 2.074.000 espectadores únicos. Este formato aventaja a Antena 3 en su franja a sus dos rivales más cercanos en +6 y +3'8 puntos, respectivamente.

Los espectadores tienen una cita con Sueños de Libertad de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3. La serie también está disponible en Atresplayer y se puede ver desde Antena 3 Internacional y Atresplayer Internacional.