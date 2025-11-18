Louis Tomlinson: "One Direction es la razón por la que hoy estoy aquí, por eso he querido ser valiente y abrazar el pop"

Louis Tomlinson ha estado en Cuerpos especiales charlando con Eva Soriano y Nacho García de su nuevo proyecto. Durante su reciente visita a Madrid, el cantante se ha pasado por nuestra radio, la única que ha visitado en España, para hablar sobre este proyecto en el que recupera los sonidos de One Direction.

La luz ilumina How did I get here?, el disco que saldrá el viernes 23 de enero de 2026 cuya carta presentación fue Lemonade. "Es la primera vez que puedo decir que una canción mía es luminosa", ha dicho sobre esta canción que definió en su lanzamiento como grande y divertida.

Su intención con este proyecto es hacer algo grande, ambicioso y que suene veraniego a pesar de las temperaturas que marcan los termómetros. Un concepto que se plasma también en Palaces, segundo adelanto del disco. "Desde el principio sabía que iba a ser disfrutona", ha dicho el cantante, que tenía muchas ganas de escribirla porque tiene mucho que ver con el tipo de música que escucha habitualmente.

Louis Tomlinson está deseando que salga su nuevo disco, que lleva grabado un tiempo y que llegará en enero. "Es guay escucharlo yo solo pero tengo muchas ganas de que lo escuche todo el mundo", ha apuntado el cantante, que abandona en este disco los sonidos pop que abrazó durante la época de One Direction y de los que huyó en sus dos primeros álbumes en solitario.

"Me he dado cuenta de que el clima importa mucho a la hora de componer"

"Es el cliché. Cuando dejas una banda como esta quieres probar quién eres como artista y quieres hacer lo contrario pero al final el grupo es la razón por lo que estás aquí y por eso he querido ser valiente y abrazar el género pop", se ha sincerado por el camino que cogió en sus inicios en solitario y su cambio de rumbo actual.

Para grabar este álbum e imprimirle ese sello tan luminoso, el cantante salió de Reino Unido. "Me he dado cuenta de que el clima importa mucho a la hora de componer y, como quería Sol, me fui a Costa Rica", ha señalado el artista, que en 2026 inicia la gira por Europa y Norteamérica con dos paradas en España. El 12 de abril estará en Barcelona y el 13, en Madrid.

"Los nervios antes de cada show es parte de lo que me mola", ha confesado sobre los momentos previos a la gira, que se sobrellevan con ensayos y que se pasan una vez empezada. Una vez que comprueba que todo fluye sobre el escenario, es el momento de disfrutar.