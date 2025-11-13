Nil Moliner cumple su promesa y se viene al Local de Ensayo Europa FM

Dani Fernández y Álvaro de Luna no dudaron en proponer su nombre cuándo les preguntamos a qué artista debíamos invitar al Local de Ensayo Europa FM. Los dos vieron claro que tenía que ser Nil Moliner.

Al cantante catalán se lo propusimos el día de su cumpleaños cuando charló con Iván Infante y Marta Lozano en Me Pones. "Contad conmigo. Me comprometo", dijo el intérprete de Mi Cuerpo en Braille, que ya tiene fecha para reunirse con los oyentes de Europa FM en nuestra exclusiva sala situada en el corazón de Madrid.

Nil Moliner coge el testigo de Amaral y se une al Local de Ensayo Europa FM el jueves 27 de noviembre para hacer sonar sus nuevos temas —este mismo viernes 14 estrena Me acuerdo de ti— y repasar sus grandes clásicos como Libertad o Soldadito de Hierro.

Con la vista ya puesta en los conciertos del miércoles 17 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid y del sábado 27 en el Palau Sant Jordi, el cantante contará cómo prepara un setlist, enseñará los arreglos que hace a las canciones para tocarlas en directo y, quién sabe, puede que también adelante algún sonido de su próximo disco, NEXO, aún sin fecha de lanzamiento.

Y lo mejor es que un privilegiado y exclusivo grupo de oyentes de Europa FM podrá ser testigo de todo esto y mucho más. Serán los ganadores del concurso que pondremos en marcha en nuestra web el martes 18 de noviembre a partir de las 10:30 horas. ¡Estate atento y consigue una invitación doble para poder disfrutar desde primera línea de un ensayo de Nil Moliner!