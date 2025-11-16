Qué se sabe sobre la posible gira de Rosalía con su disco 'LUX'

Te interesa Pedro Sánchez recomienda 'LUX' de Rosalía y elige su canción favorita del disco

Rosalía todavía no ha confirmado una gira de conciertos con su último álbum, LUX, aunque las redes sociales están inundadas de rumores. Mientras la artista asegura que "habrá que ver si se puede" realizar un tour como a ella le gustaría, en X (antes Twitter) circulan numerosas especulaciones al respecto.

Información no oficial

Perfiles no oficiales como @LUXT0UR o @MOTOMAMlTOUR aseguran que Rosalía saldría de gira en 2026 y que el primer concierto tendría lugar en España en el mes de marzo. También defienden que el anuncio oficial se haría público el 17 de noviembre y que la preventa de entradas comenzaría el 21 de noviembre. Incluso comparten los precios de los shows: 130,50 euros en la primera grada, 73,50 en la segunda grada y 96,50 en pista.

Qué ha dicho Rosalía sobre su gira

Aunque numerosos fans y perfiles de redes sociales dan veracidad a estos datos, lo cierto es que son solo especulaciones. Sí es cierto que la tienda oficial de Rosalía en Reino Unido abrió un formulario de registro para recibir información sobre posibles fechas de conciertos. Además, la catalana habló sobre la posible gira de LUX en El País Semanal, donde aseguró que tiene tres libretas "con bocetos e ideas" sobre cómo podrían ser sus nuevos conciertos.

"Habrá que ver si se puede", dijo. "MOTOMAMI era minimalista y esto es maximalista, es como brutalista. Cómo haces que esto funcione en directo, cómo lo haces viable", le preguntó Rosalía al periodista. Si bien la artista no dijo demasiado sobre la gira, aseguró que "un proyecto así podría llevarse a espacios donde mucha gente pueda disfrutarlo".

"Es un proyecto que te invita a interpretarlo en un entorno que no es el habitual. ¿Por qué las catedrales tienen tanta verticalidad?", señaló sobre los posibles escenarios de la gira. "Este es un proyecto que busca esa verticalidad. Eso sí, es complejo. ¿Cómo aseguras que puedas ejecutar la visión?", añadió la artista.

Rosalía también explicó que LUX está pensado como un todo: "Los videoclips, la indumentaria…, pues ahora también la arquitectura". "Esto se halla en el proceso, no después", añadió la cantante, que jugó al despiste cuando el periodista le planteó que el 10 de junio de 2026 hay un gran acto previsto para inaugurar la Torre de Jesús en la Sagrada Familia de Barcelona.