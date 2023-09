Así suena el adelanto de la canción de Lady Gaga y Stevie Wonder con The Rolling Stones, 'Sweet Sounds of Heaven'

Lady Gaga y Stevie Wonder colaboran con The Rolling Stones en la canción 'Sweet Sounds of Heaven'. | Getty Images

Sus Satánicas Majestades han llegado para ponerle melodía y fecha a la colaboración que lanzarán acompañados de Lady Gaga y Stevie Wonder . Ante la inminente publicación de Hackney Diamonds , el primer disco de The Rolling Stones tras 18 años de silencio, el grupo anuncia fecha de lanzamiento de Sweet Sounds of Heaven .

Un dream team de película. A eso es a lo que suena la próxima canción que verá la luz del 26º álbum de estudio de The Rolling Stones tras 18 años, Hackney Diamonds.

El grupo de música que aun en vida se ha convertido en leyenda ha publicado el adelanto del himno que lanzarán próximamente de la mano de otras dos leyendas a la altura de la banda: Lady Gaga y Stevie Wonder.

Parece que Sweet Sounds of Heaven suena verdaderamente a eso, a tripla celestial. En los 16 segundos de previa publicados en la cuenta de X de los Rolling —acompañados por una ilustración de una mano que emerge del agua— se adivina la voz lejana de una Gaga armonizada y una melodía de piano de Wonder.

Cuándo se estrena 'Sweet Sounds of Heaven', la canción de The Rolling Stones con Lady Gaga y Stevie Wonder

Esta esperada colaboración, que ya fue víctima de un spoiler cuando el vocalista de la banda, Mick Jagger, reveló el nombre de Gaga entre sus proyectos, llega el próximo jueves 28 de septiembre, tal y como han informado los Stones en su anuncio en redes sociales.

Sweet Sounds of Heaven será el segundo single adelantado de su álbum de estudio número 26, Hackney Diamonds, después del hit estrella Angry, protagonizado por la actriz Sydney Sweeney, presente en series como The White Lotus o Euphoria.

Es el primer disco original de The Rolling Stones desde 2005 y el primero de la banda desde la muerte del baterista Charlie Watts, en 2021.

Además de esta colaboración, el proyecto también incluirá temas como Bite My Head Off, con Paul McCartney al bajo, o Get Close y Live By the Sword al piano con Elton John, que verán la luz el próximo 20 de octubre, con el lanzamiento del disco al completo.