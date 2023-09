Mick Jagger mete la pata y revela que Lady Gaga está trabajando en nueva música

The Rolling Stones está preparando su gran retorno con el disco Hackney Diamonds después de 18 años e incluyen una inesperada colaboración con Lady Gaga. Mick Jagger ha revelado que esta canción nació por pura casualidad y ha cometido el increíble error de desvelar que la artista está preparando nueva música.

Regresan The Rolling Stones por todo lo alto después de 18 años. El 20 de octubre la banda británica lanzará su nuevo disco Hackney Diamonds, formado por 12 canciones originales y bajo la producción de Andrew Watt.

El grupo ya adelantó Angry, uno de los temas, el pasado 6 de septiembre y destaca su melodía llena de sus clásicos riffs que conserva la esencia del grupo. De hecho, ellos mismos revelaron que el estilo de este álbum es muy similar al de este single.

Otro de los datos que sabemos sobre Hackney Diamonds es que incluye una colaboración con Lady Gaga, pero el propio Mick Jagger ha explicado en una entrevista con AP Enterteinment que surgió de forma improvisada porque se encontraron por casualidad en el estudio de grabación en Los Ángeles este verano.

"Estábamos haciendo las grabaciones de verano en Los Ángeles y ella estaba en el estudio de al lado. Quería ir a saludar y entró para ver qué estábamos haciendo", ha contado.

En ese momento, todos se pusieron a cantar y les gustó tanto como sonaba que decidieron grabarlo: "Fue algo muy rápido y muy divertido". El resultado de este encuentro inesperado es el single Sweet Sounds of Heaven, que verá la luz el 20 de octubre.

The Rolling Stones ya había anunciado previamente que esta canción es de género góspel y dura siete minutos.

Lady Gaga está grabando nueva música

Lo curioso de esta historia es que Mick ha metido la pata y ha adelantado una información que la intérprete de Bad romance no había dado todavía: está grabando nueva música. Hay que recordar que su último disco Love for Sale -junto a Tonny Bennet- salió en 2021 y su single más reciente es Hold my handpara la banda sonora de Top Gun: Maverick (2022).

¿Estamos ante el regreso a la música de Lady Gaga? Los fans de la cantante ya están alerta porque tienen la confirmación que ha estado grabando algo, aunque no sabemos el que.

Esperamos al 20 de octubre para escuchar la colaboración de Lady Gaga y The Rolling Stones.