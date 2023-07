Así suena el adelanto de 'What was I made for?', la canción de Billie Eilish para la banda sonora de Barbie

Es sin lugar a dudas una de las películas más esperadas del año. Margot Robbie y Ryan Gosling se han puesto en la piel de Barbie y Ken para llevar a la acción real la fantasía juguetera más conocida dle mundo. El film, dirigido por Greta Gerwig, llega a los cines el próximo 21 de julio.

Esa misma fecha estará también disponible la banda sonora completa de la película. Un hilo musical protagonizado por algunos de los artistas más importantes de la música actual, como es Billie Eilish.

Su participación en el film no se conoció hasta el pasado día 6 y ahora ya pueden escuchar los primeros segundos deWhat was I made for?, que parece una elegante balada que emocionará en los momentos más sensibles de la icónica película.

La intérprete de Happier Than Ever ha explicado lo mucho que ha significado componer esta canción: "Hacer la banda sonora de Barbie significa un mundo para mí".

La cantante no quiso perderse tampoco la premiere mundial de la película en Los Ángeles, que estuvo repleta de momentos que ya se han convertido en icónicos para los usuarios de las redes.

Además, sus fans han compartido imágenes de la pequeña Billie con con juguetes de Barbie cuando solo era una niña.

La banda sonora principal corre a cargo de Dua Lipa, que pone voz a Dance the night, la canción del tráiler oficial que llegó con un vídeo de aires disco con el que la artista ponía punto y final a la era Future Nostalgia.

También forman parte de la banda sonora de la película Karol G -que canta en Watiki- y Ice Spice y Nicki Minaj, que colaboran en la nueva versión del emblemático tema de AcquaBarbie World. La banda sonora al completo estará disponible el próximo 21 de julio, el mismo día en el que la Barbie de carne y hueso llegará a los cines.