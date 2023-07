Los momentos más icónicos en la premiere de 'Barbie' en Los Angeles

Los Angeles se ha llenado de rosa durante la premiere de Barbie. Este domingo 9 de julio se presentó en la ciudad estadounidense la aclamada película y cómo no, la velada estuvo repleta de anécdotas. Margot Robbie, protagonista del filme, ha sido una de las personalidades que más ha llamado la atención junto a Ryan Gosling, que interpreta a Ken. También destacó la presencia de las cantantes Billie Eilish, Dua Lipa, Nicki Minaj y Karol G, responsables de la banda sonora de la cinta, y la aparición sorpresa de la actriz Gal Gadot.

Margot Robbie fue la más aclamada en su llegada al evento y cuando bajaba del coche sus fans la vitoreaban llamándola “reina”.

Luciendo un vestido ceñido negro terminado en tul, inspirado en uno de la propia Barbie, que adornó con largos guantes, la actriz parecía que seguía interpretando a la muñeca.

Mientras que su Ken, Ryan Gosling, apareció con un elegante traje rosa.

Nervios por conocer a Nicki Minaj

En un entrevista durante la premiere, Robbie confesó estar nerviosa por posar junto a Niki Minaj y que le costaría asimilar al menos un minuto que había estado a su lado.

Al final, el encuentro entre Margot Robbie y Nicki terminó lleno de risas y parece que congeniaron bastante bien.

Wonder Woman como Barbie

Una de las apariciones más inesperadas fue la de Gal Gadot. Aunque no aparezca en la película, Margot Robbie, también coproductora de Barbie, pensó en ella para interpretar el papel principal. La apretada agenda de Gadot hizo que la actriz de Wonder Woman tuviera que rechazar la oferta pero no la detuvo para aparecer en la gala.

Mucha gente tampoco esperaba que llegase Billie Eilish. La cantante anunció tan solo tres días antes de la premiere de Barbie, el jueves 6 de julio, que su canción What was i Made for? estaría incluida la banda sonora. Con tan poco tiempo desde que se hizo público, para muchas personas fue una sorpresa encontrarla en la presentación.

Dua Lipa, la cantante de uno de los temas principales de la película, Dance the night, también entró deslumbrante. Su vestido inspirado en las escamas de una cola de sirena, personaje que interpreta en Barbie, llamó mucho la atención. La artista aseguró estar muy contenta con el diseño final del vestido y dijo sentirse muy feliz por haber participado en la película.

Antes de la proyección

Otro momentazo fue justo antes de que comenzase la presentación. Nicki Minaj y Karol G grabaron un video juntas donde se las ve riendo y mostrando sus nervios por ver el resultado final. No cabe duda de que las cantantes de Tusa, el éxito musical que no paró de sonar en 2021, siguen manteniendo una muy buena amistad sentándose juntas en el estreno de Barbie.

El 21 de julio se estrena Barbie en España y por fin podremos ver el resultado final en el que tantos artistas han estado involucrados.