Ya puedes escuchar 'I’m Just Ken', la canción de Ryan Gosling para la película 'Barbie'

Ryan Gosling solo es Ken, simplemente Ken, y así lo canta en la canción que interpreta en la película Barbie.

El actor canadiense forma parte de la banda sonora de la cinta de Greta Gerwig —junto a cantantes de la talla de Dua Lipa, Nicki Minaj o Billie Eilish— con la canción I’m Just Ken.

"No importa lo que haga, siempre soy el número dos", canta el actor en este tema, en el que el icónico muñeco de Mattel lamenta no ser más que un amigo de Barbie (Margot Robbie en la película). "Donde veo amor, ella ve a un amigo ¿Qué tengo que hacer para que ella vea al hombre dеtrás del diez y pelеe por mí?".

Gosling, que entre 1993 y 1995 fue presentador de The Mickey Mouse Club (programa que en España se versionó como El Club Disney) y ya demostró entonces que sabía cantar, formó también parte de la banda sonora de la película La La Land. En la cinta de Damien Chazelle interpreta las canciones A Lovely Night con Emma Stone y City of Stars.

La letra de 'I'm just Ken' de Ryan Gosling

Doesn't seem to matter what I do - No importa lo que haga

I'm always number two - Siempre soy el número 2

No one knows how hard I tried, oh, I - Nadie sabe cuánto me he esforzado, oh, yo

I have feelings that I can't explain - Tengo sentimientos que no puedo explicar

They're drivin' me insane - Me están volviendo loco

All my life been so polite - Toda mi vida he sido tan respetuoso

[Chorus]

'Cause I'm just Ken - Porque soy solo Ken

Anywhere else I'd be a ten - En cualquier otro lugar sería un diez

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? - ¿Es mi destino vivir y morir una vida de fragilidad rubia?

I'm just Ken - Soy solo Ken

Where I see love, she sees a friend - Donde yo veo amor, ella ve un amigo

What will it take for her to see the man behind the ten and fight for me? - ¿Qué tengo que hacer para que ella vea al hombre detrás del diez y luche por mí?

[Outro]

I'm just Ken and I'm enough - Soy solo Ken y soy suficiente

And I'm great at doing stuff - Y soy bueno haciendo lo que hago

So, hey, check me out, yeah, I'm just Ken - Así que, oye, mírame, sí, soy solo Ken

Baby, I'm just Ken - Bebé, soy solo Ken