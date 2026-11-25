No es la primera vez que el malagueño se lanza a versionar canciones. En sus redes sociales lo ha hecho varias veces ya sea en español o en ingles. Desde If I Ain't Got You de Alicia Keys hasta The Climb de Miley Cyrus.

Esta vez, el artista ha acudido a Songbook Podcast y se ha animado a interpretar canciones propias y de otros artistas. Entre las versiones que ha cantando se encuentran clásicos como Fix You de Coldplay o incluso el bolero Contigo Aprendí de Armando Manzanero.

Una de las que más ha llamado la atención ha sido BbY WOW, canción que convirtió a Judeline en la primera artista española femenina en ocupar el primer puesto de tema más escuchado a nivel global en Spotify.

El próximo álbum de Pablo Alborán

El 18 de diciembre el malagueño lanzará[[LINK:INTERNO|||Article|||6afb5d3256e17a0007a45825||| SINFØNICO]], el proyecto más importante de su vida con el que celebrará sus 15 años de trayectoria musical. Un disco que además viene acompñado de una gira para 2027.

Fechas del tour 'SINFØNICO'

11 de abril - Teatro Real de Madrid

24 de abril - Roig Arena de Valencia

4 de mayo - Palau de la Música de Barcelona

14 de mayo - Coliseu de Lisboa

3 de septiembre - Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla