La emotiva actuación de Pablo Alborán en la Premiere de los Latin Grammy 2026 al son de 'Mis 36'

Te interesa Latin Grammy 2026: la lista completa de ganadores

La gala de los Latin Grammy 2026 dejó a Rosalía como la reina de la música de latina tanto por las estatuillas con las que se alzó como con su histórica actuación musical sobre el escenario, pero hubo otros artistas españoles que también tuvieron su gran momento de protagonismo.

Mientras Niña Pastori fue una de las presentadoras de la Premiere, Bad Gyal apareció en la actuación de Daddy Yankee al son de Dura. Y aunque Alejandro Sanz le ganó en la categoría a Mejor álbum pop contemporáneo por ¿Y ahora qué +?, Pablo Alborán brilló con su talento desde la Premiere, la gala en la que se repartieron la mayoría de premios y donde la música en directo preparó para lo que estaba por llegar.

El malagueño, que se fue de vacío en la 27ª edición de los galardones, sí llenó los corazones de los presentes y espectadores de la Premiere con una emotiva interpretación de su canción Mis 36, que reflexiona sobre la vida, el amor y el crecimiento.

Demostrando su destreza vocal, el malagueño cantó solo sobre el escenario con la emoción a flor de piel, regalando una actuación de lo más especial.