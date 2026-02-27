Amaia aparece por sorpresa en el concierto de Judeline en Barcelona | REDES SOCIALES

Judeline cerró su gira Bodhiria en España con un concierto en Barcelona antes de volar a Latinoamérica. Y en esta cita no pudo faltar Amaia como invitada especial en el Sant Jordi Club.

Judeline está en plena gira de Bodhiria, y ha cerrado su etapa en España antes de partir a Latinoamérica con un concierto este 26 de febrero en el Sant Jordi Club de Barcelona.

Y en una cita tan especial no podía faltar su compañera y amiga Amaia, que se ha subido por sorpresa al escenario para entonar juntas su colaboración com você.

Es la segunda vez que las jóvenes artistas se juntan en directo para entonar su colaboración: la primera ocasión fue también en Barcelona, pero en el Festival B durante el show de Amaia.

Se trata de una de las colaboraciones en directo más demandadas por los fans, por lo que la aparición de Amaia en el Sant Jordi Club revolucionó a todos los presentes. Las artistas han mostrado su química y amistad entonando este tema con versos en brasileño.

El baile tampoco pudo faltar, y agarradas de la mano y saltando por todo el escenario Judeline y Amaia interpretaron com você de una manera muy especial para el público.