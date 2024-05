Así suena 'Hit me hard and soft', el nuevo álbum de Billie Eilish

El año 2024 está siendo uno de los más prolíficos de la carrera de Billie Eilish. La joven artista comenzó el curso haciéndose con su segundo Oscar a Mejor canción por What Was I Made For?, incluida en la banda sonora de la película Barbie y hoy estrena Hit me hard and soft, su tercer álbum de estudio.

Se trata de su último proyecto de larga duración tras los anteriores When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) y Happier Than Ever (2021), discos con los que se ha situado en la cima de los artistas más destacados a nivel mundial.

En el caso de Hit me hard and soft, son diez canciones las que se encargan de mostrar la evolución musical de Billie Eilish, que ha demostrado en este álbum que sabe como dejar su impronta personal en cada proyecto que acomete.

A la espera de ver cómo se desarrolla la acogida del disco por parte del gran público, la exclusiva listening party que llevó a cabo Billie Eilish el pasado miércoles indica que sus fans están más que emocionados con la nueva obra.

Al igual que con sus anteriores trabajos, la cantante y compositora ha querido contar en Hit me hard and soft con la colaboración de su hermano Finneas en la producción de los temas.

Dada la estrategia elegida por Billie Eilish de no lanzar ningún single adelanto de este nuevo proyecto de forma oficial, limitándose a mostrar algunos extractos en redes sociales o en el evento Billie and Friends del Coachella, lo cierto es que canciones como Chihiro, Skynny o Blue resultan totalmente nuevas para sus fans.

Unos seguidores que tendrán la oportunidad de escuchar sus nuevas canciones en todo el mundo gracias a la nueva gira anunciada por la cantante y que se parará en en la última edición de los premios, a Barcelona los días 14 y 15 de junio de 2025.