Billie Eilish revienta Brooklyn presentando su nuevo álbum, ‘Hit Me Hard And Soft’ | GETTY

Billie Eilish ha puesto patas arriba el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) con una exclusivalistening party en la que ha mostrado cómo suena su nuevo álbum Hit Me Hard And Softa sus más fieles.

La cantante, que decidió no lanzar ningún single de forma oficial, sino que apenas había mostrado algunos extractos en redes sociales o en el evento Billie and Friends del Coachella, se ha dado un auténtico baño de masas en esta gran presentación de su nuevo proyecto.

Hit Me Hard And Soft, que se publicará mañana, el 17 de mayo, llega tras tres años de silencio musical de la de Los Ángeles, por lo que sus fans han mostrado las ganas que tenían de escuchar algunas de las 10 canciones que lo componen como Chihiro, Skynny o Blue.

Además de por el nuevo disco, sus seguidores están de enhorabuena con la gira mundial que llevará a Billie Eilish por todo el globo con el nuevo show correspondiente al lanzamiento. Un tour que llevará a la autora de What was i made for?, canción de la banda sonora de Barbie con la que consiguió un Oscar en la última edición de los premios, a Barcelona los días 14 y 15 de junio de 2025.