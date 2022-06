Así suena, 'Left and Right', la esperada colaboración entre Jungkook y Charlie Puth // Instagram

El estreno de la canción de Left and Right abre un nuevo capítulo en el historial de Jungkook, de BTS, y Charlie Puth. Los artistas combinan sus voces para una canción que encantará al ARMY, sin lugar a dudas.

Hacía tiempo que los rumores entre la posible unión entre Charlie Puth y el miembro de los BTS sonaban con fuerza, pero estos se confirmaron después de que Charlie Puth metiera la pata y desvelara el secreto sin querer durante una entrevista. Luego fue Jungkook quien confirmó la colaboración en sus redes sociales, anunciado que el esperado estreno sería el viernes 24 de junio.

De momento, parece que la canción Left and Right está gustando y mucho, vista la cantidad de comentarios positivos que se pueden leer en los mensajes de sus seguidores.

Left And Right sale después de que BTS anunciara un descanso temporal como grupo, precisamente para esto, para que sus integrantes puedan explorar nuevos caminos musicales, tal y como está demostrando hacer Jungkook. Además, no hay que olvidar que los estrenos de la banda BTS continúan, tal y como hemos visto, tras el lanzamiento del segundo videoclip de Yet to come, aunque, en esta ocasión, lo lo han hecho convertidos en los personajes de su próximo videojuego.