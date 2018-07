Avicii enseña una de sus sesiones en 'Lay me down'

Avicii estrena el vídeo de Lay me down, del quinto single de True , en el que colabran Nile Rodgers y Adam Lambert . El clip nos muestra la sesión que realizó en el Tele2 Arena en su Suecia natal.

Avicii presenta 'Lay me down' / europafm.com

Mientras en radios y clubs de todo el mundo, himnos como Wake me up, You make me, Hey brother y Addicted to you siguen siendo indispensables, Avicii presenta el que sería el quinto single extraído de su álbum TRUE: Lay Me Down.

Este nuevo single, donde colaboran Nile Rodgers y Adam Lambert, fusiona a la perfección la instrumentación acústica y la electrónica.

Para el videoclip, el DJ ha escogido una sesión que realizó en su Suecia natal en el recinto Tele2 Arena.

Ademas, Los fans españoles estamos de enhorabuena porque el artista visitará nuestro país para formar parte del festival Barcelona Beach Festival el próximo 26 de Julio en Barcelona. ¡No te pierdas la oportunidad de ver a uno de los mejores DJs de todos los tiempos en el escenario!

Descárgate Let me down de Avicii en