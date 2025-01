Bad Bunny confirma que vendrá a España con la gira de 'Debí tirar más fotos'

Este comienzo de 2025 es indudablemente de Bad Bunny. Desde que publicara su álbum Debí tirar más fotos el pasado 5 de enero, las redes sociales se han inundado de trends con sus canciones, pero también de halagos hacia este nuevo disco.

El artista puertorriqueño ha construido su último trabajo a través de folclore y muchas crítica social sobre los problemas sociopolíticos que atraviesa su país, y su música ha calado en muchas partes del mundo, incluida España.

Por ello, el artista ha hecho una mención especial en una publicación de Instagram en la que ha adelantado la gira que vendrá con su nuevo álbum. "Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo, algo que aprecio y me gusta mucho", expresa Bad Bunny en el vídeo.

Mientras pasea por un pasillo con sus trabajos colgados en la pared, el artista ha sido claro: "Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver. Y voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia... Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil, Japón... Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres y España, lo sé".

"Les prometo que antes de que se acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta a la que voy a visitarlos" , ha asegurado el cantante de Callaíta.Sin embargo, de momento su sitio está en su tierra natal: "Por ahora estoy en Puerto Rico, estoy en casa, lo estoy pasando bien, y si les soy honesto no me quiero ir de aquí".

Así, Bad Bunny ha anunciado una residencia con 21 conciertos en Puerto Rico, concretamente en el Choliseo. El artista hace así honor al mensaje de Debí tirar más fotos, con el que reivindica su tierra, y se entregará a sus paisanos y todo aquel que quiera verle en su país.

Tras ello, parece que anunciará una gira internacional.