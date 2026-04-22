¿Qué pasará con el concierto de Bad Bunny si el Atlético de Madrid llega a la final de la Champions?

Bad Bunny prepara un gran despliegue con sus conciertos en Madrid. Del 30 de mayo al 15 de junio el puertorriqueño dará 10 conciertos en la capital española, concretamente en el Riyadh Air Metropolitano.

Como ocurre con eventos planeados con tanta antelación, según se acerca la fecha pueden surgir algunos imprevistos, y este es el caso del Atlético de Madrid. El equipo afronta el tramo final de la Champions League, y si alcanzara la final esta coincidiría con uno de los conciertos del intérprete de Estamos bien: se celebra el 30 de mayo.

En caso de superar las semifinales frente al Arsenal, los rojiblancos lucharían por el título contra el Bayern de Múnich o Paris Saint-Germain. Eso sí: la final se jugará en el Puskás Aréna. ¿Y en qué influye entonces que Bad Bunny actúe en el Metropolitano? En que el foco organizativo también se traslada a Madrid.

Cuando un equipo llega a la final el club se encarga de que los aficionados puedan disfrutar del partido en el propio estadio o en sus inmediaciones, con grandes pantallas y todo un despliegue para disfrutar del partido. Y en este caso estará ocupado dicho día por el puertorriqueño.

Parece que el Atlético de Madrid no podrá disfrutar de su estadio si llega a la final de la Champions League, y habría que trasladar el foco organizativo a otro lugar. Como precedente cabe recordar que en la final de 2016 el Real Madrid celebró la transmisión del partido desde el Movistar Arena, aunque es un recinto con mucha menor capacidad.

Lo que no parece que esté en duda es el primer concierto de Bad Bunny en el Civitas Metropolitano, por lo que los fans del puertorriqueño pueden estar tranquilos.

La visita del Papa León XIV

Otro de los días de concierto de Bad Bunny en Madrid coincide con otro evento multitudinario: la visita del papa León XIV el sábado 6 de junio.

El santo pontífice celebrará en la capital una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, simultáneamente al concierto del puertorriqueño de esa noche y se prevé una ciudad abarrotada por ambas citas multitudinarias, entre otros eventos.

Todos los conciertos de Bad Bunny en Madrid

Sábado, 30 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Domingo, 31 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Martes, 2 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Miércoles, 3 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Sábado, 6 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Domingo, 7 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Miércoles, 10 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Jueves, 11 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Domingo, 14 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Viernes, 15 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano