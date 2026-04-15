Bad Gyal invita a J Álvarez a su tercer concierto en el Movistar Arena de Madrid

Bad Gyal se consagra como un icono de la música urbana con su gira Más Cara, y qué mejor manera de celebrar este hito que con tres conciertos en el Movistar Arena de Madrid.

La cantante ha decidido darle a sus fans madrileños algún que otro regalo, como el de cantar la primera canción que publicó el día de su décimo aniversario, PAI.

Pero lo que no esperaban sus fans era una gran sorpresa en su tercera noche en la capital. Este 14 de abril la catalana ha subido al escenario a J Álvarez, uno de los artistas con los que colabora en su último disco.

Juntos han interpretado su canción La Iniciativa, una de las favoritas tanto del público como de la propia Bad Gyal. Sobre el escenario del Movistar Arena los artistas han dejado claro su buen rollo perreando y cantando frente a frente.

Bad Gyal cierra así sus tres noches en Madrid para continuar su tour por ciudades como Valencia, Bilbao y A Coruña.