Bad Gyal habla sobre su polémica con BB Trickz: "La que quería beef era ella"

Bad Gyal con el Mas Cara Tour en Barcelona / BB Trickz en actuando en California | Getty Images

La enemistad entre Bad Gyal y BB Trickz era ya un tema del pasado, e incluso muchos ya ni lo recordarán, pero la catalana ha decidido volver a poner el tema sobre la mesa y hablar sobre el comportamiento de su compañera de profesión.

En una entrevista concedida al canal de YouTube GRMY TV, el entrevistador le preguntó a Bad Gyal sobre el problema que tuvo con BB Trickz, el cual inició después de que la cantante de Soy La Más Mala de España publicara un fragmento de una canción en el que la criticaba directamente por no saber bailar en sus conciertos.

"Yo creo que la que quería beef era ella", señaló Bad Gyal. "Es una persona que ha ido buscando, dando palos a ver quién cae, porque es un poco su flow, su modus operandi, su estrategia".

Y es que BB Trickz se ha visto envuelta en polémicas con otros artistas como Métrika, con quien también vivió un encontronazo, subiéndose al escenario para interrumpir su concierto.

Crítica a su capacidad como cantante

"Hay otros que hacemos buenos temas y otras personas tienen que hacer estas cosas", declaró la catalana, provocando el asombro de los presentes con su sinceridad.

Además, aseguró que todo el mundo sabe cómo es la artista: "Por lo menos si su vibra fuera guay, pues se la podría dar, pero tampoco voy a ser hipócrita".

Y es que ha querido dejar claro que BB Trickz no es santo de su devoción y no va a fingir que le cae bien.

Cómo Bad Gyal abordó el conflicto

Como declaró la cantante de Da Me, después de que la criticara en la canción, se vieron en el Festival Ceremonia de México, pero BB Trickz no le dirigió la palabra.

"Yo le pasé por el lado y la miré muy bien, en plan que le aguanté mucho la mirada porque pensé: 'Si la chavala tiene mucho que decirme, es su oportunidad perfecta", contó la cantante.

Entonces, BB Trickz subió un TikTok sobre el tema, algo que molestó aún más a Bad Gyal: "Parece que a la chava le gusta comunicarse por TikTok. Yo no soy muy tiktoker. A ella eso se le da más bien que a mí; hay que dársela ahí".

El vídeo viral de su discusión

Tiempo después, en un evento de la Fashion Week de 2024 en Nueva York donde dio un concierto Bad Gyal, BB Trickz se presentó y el conflicto estalló.

"No entiendo muy bien, si todo lo hago tan mal, por qué vienes al evento en Nueva York en el que esté cantando yo", comenzó diciendo. "De todo Nueva York en Fashion Week, ella decidió venir donde yo estaba cantando".

Entonces, ante lo que ella vio como una nueva provocación, decidió actuar: Me dijeron: 'Está por ahí', y yo, que ya me había dado mi par de tal, dije [...] 'Yo he sido la que me he comportado como una señora [...]. Creo que me voy a rebajar a su nivel', y me rebajé a su nivel".

A partir de este punto, sabemos bien lo que pasó, pues alguien las grabó y el vídeo se viralizó.

Sin embargo, Bad Gyal dio un dato que desconocíamos: "Lo que salió lo grabó ella y su equipo. No fue nadie de por ahí. Nadie sabía ni quién era ella".

"Creo que mi credibilidad es bastante sólida, viendo que no es un caso aislado y es un poco el modus operandi", recalcó, dejando ver que siempre trata de buscar la polémica para ganar fama.

Reconoce su trabajo

A pesar de los roces, Bad Gyal sabe reconocer el trabajo de BB Trickz: "Yo en Nueva York hago buenas salas y lleno gente y hago sold out, y ella tendrá su público también por ahí. No se la quiero quitar tampoco".

"Porque yo no soy como ella. Porque lo poco que tiene, yo no se lo voy a quitar", continuó diciendo. "Yo soy realista, yo no soy delulu como otras".