Shakira y Beéle estrenan el esperado videoclip de 'ALGO TÚ'

¡Llegó el momento! Shakira y Beéle han decidido estrenar al fin el videoclip de ALGO TÚ. Más de un mes después del lanzamiento de la canción, un homenaje musical a la cultura de Barranquilla, los dos artistas colombianos lanzan este jueves 16 de abril el vídeo del tema.

La intérprete de Soltera anunció la fecha y hora de estreno —disponible a partir de las 18:00 horas— a través de Instagram Stories al compartir una cuenta atrás y la información de cómo fue la grabación. "Seis meses trabajando en este vídeo de ALGO TÚ pero mañana gran estreno para La Loba y El Gorila", apunta la cantante sobre este trabajo del que ya hemos visto varios adelantos.

El vídeo de ALGO TÚ se presenta como un homenaje a Colombia y más en concreto a Barranquilla, ciudad que une a los dos cantantes. Se deduce de estos adelantos y de las imágenes compartidas por Shakira en Instagram, que te llevan directamente al carnaval de su ciudad natal, declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Desde el lanzamiento de la canción, que la pareja de artistas estrenó en la plaza del Zócalo de Ciudad de México, la cantante ha publicado varios extractos del videoclip y en su publicación del 17 de marzo da el protagonismo a un grupo de marimondas —personaje icónico del Carnaval de Barranquilla— que disfruta a lo grande saltando en una especie de cama elástica.

La galería de fotos y vídeos publicada por Shakira incluye una imagen de la cantante y Beéle junto a este grupo que también protagoniza el video lyric del tema y que viste colores pastel, opuestos a su estética habitual mucho más colorida y llamativa.

Esos colores contrastan con las imágenes compartidas anteriormente por la cantante, que también nos transportan al Carnaval de Barranquilla.

Antes de que Shakira compartiese estas imágenes en redes, también salieron a la luz vídeos de los dos artistas en el Carnaval de Barranquilla, celebrado entre el 14 y 17 de febrero, tres semanas antes del lanzamiento de ALGO TÚ, y que probablemente formen parte del vídeo oficial.

La letra de 'ALGO TÚ', de Shakira y Beéle

Quiero vivir contigo algo nuevo

Yeah

Sin pensar hacia dónde me llevas, mmm

A las alturas no le tengo miedo

Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva

Tú tienes, algo tú, tú tienes, algo tú

Tú forma' un escándalo, cuando dices algo tú

Algo tú, un tikiti, algo tú

Y anda en un escándalo, así como bailas tú

Igual ya qué, igual ya qué

Igual ya qué, igual ya qué

Somos

Dos ojos del mismo sueño

Somos

Dos ramas del mismo árbol

Vamo' en la carretera, nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

To' lo bonito queda, queda pegao en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue

Ay, yeh

Oah, somos espuma de la misma ola

Una ola de la misma orilla, una orilla de esas del Tayrona

Voy a hacerte una casa en el aire, al laíto de la de Escalona

Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca

Si tenemos algo que decir, lo decimo' cantando

Y si hay que llora', entonce' lo hacemo' tomando

Tú y yo somos el alegre y el llamador

Somos dos "Ay, ombe" en un vallenato

Que fluya

Se desborda el río (Que fluya)

Sube la marea (Que fluya)

Que fluya

Y si me critican (Que fluya)

No me da ni pena (Que fluya)

Yo nunca me meto (Que fluya)

En la vida ajena (Que fluya)

Vamo' en la carretera, nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

To' lo bonito queda, queda pegao en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue

Ay, yeh

Tú eres qué cule bombón

Tú eres qué cule bombón

Tú eres qué cule bombón

Tú eres qué cule bombón

Y si me critican (Que fluya)

No me da ni pena (Que fluya)

Yo nunca me meto (Que fluya)

En la vida ajena (Que fluya)

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya