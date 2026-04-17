Rosalía publica 'LUX (Complete Works)', una nueva versión de su disco con cuatro canciones añadidas

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Rosalía demuestra que está totalmente implicada con la era LUX con un regalo para sus fans este 17 de abril: una nueva versión del álbum con cuatro canciones añadidas.

La catalana ha lanzado LUX (Complete Works) en mitad de sus conciertos en Barcelona con su gira mundial, cumpliendo así el deseo de sus seguidores. Y es que la artista ha publicado esta versión actualizada del disco con cuatro canciones que hasta ahora solo estaban disponibles en el formato vinilo: Focu 'Ranni, Novia Robot, Dios Es Un Stalker (Versión Francotiradora) y Jeanne.

Pese a ser canciones que los fans de Rosalía ya podían escuchar, ahora pasan al entorno digital, lo que ha sido muy celebrado.

Excepto Jeanne, Rosalía deleita a los espectadores de sus conciertos con el resto de canciones ya disponibles en la versión LUX (Complete Works), por lo que sus fans han cogido con muchas ganas estas publicaciones.

Videolcip de Focu' Ranni incluido

Después del éxito en sus conciertos de la interpretación del tema Focu 'Ranni, Rosalía ha potenciado esta canción no solo añadiéndola a todas sus plataformas oficiales, sino estrenando su esperado videoclip en Spotify y Apple Music.

En él, la artista aparece vestida de novia y mimetiza la estética de su disco LUX con el anterior, Motomami. Además, la catalana lanza guiños a su antiguo compromiso con Rauw Alejandro enfundada en el traje de Vivienne Westwood con el que finalmente no se casó.