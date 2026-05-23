Bad Gyal sorprende como invitada de Bad Bunny en Barcelona para cantar 'Yo perreo sola' y 'Da Me'

La catalana Bad Gyal ha sido la gran sorpresa del primer concierto de Bad Bunny en España con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. La artista ha aparecido este viernes 22 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona ante 59.000 personas para interpretar dos canciones.

Elevándose por una plataforma, Bad Gyal ha llegado a la azotea de La Casita, una estructura situada en el centro de la pista inspirada en el típico hogar puertorriqueño. Allí, ambos cantantes han interpretado Yo perreo sola, un tema que ha puesto a bailar a todo el estadio al ritmo de los movimientos de la invitada.

Después, Bad Gyal ha cantado ella sola Da Me, el éxito de su último álbum Más Cara (2026). En este momento, la catalana se ha convertido en la protagonista indiscutible del concierto.

Un público completamente entregado ha celebrado la aparición de la catalana, que ha agradecido a Bad Bunny su participación y ha culminado con unas bonitas palabras: "Os amo, Barcelona".