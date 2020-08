Un baile de fin de curso atípico en 'So Done', de Alicia Keys y Khalid

Alicia Keys y Khalid han unido sus voces en 'So Done' , una relajada canción que es toda una oda a la libertad y a hacer lo que uno realmente quiere. El tema viene acompañado por un videoclip protagonizado por Sasha Lane , en el que los artistas están actuando en un baile de fin de curso que es irrumpido por un grupo de moteros.

Alicia Keys y Khalid en el vídeo de 'So Done' / Youtbe / Alicia Keys

Alicia Keys ha lanzado su nuevo tema 'So Done', donde colabora su gran amigo Khalid, Un tema clásico de R&B en el que las voces de ambos artistas empastan a la perfección, como les han indicado sus miles de fans al escuchar la canción.

'So Done' habla de la libertad, de hacer las cosas por uno mismo tal como dicen en el estribillo con un "Estoy haciéndolo como yo quiero". Una idea acorde con el videoclip en el que ambos artistas aparecen interpretando el tema sobre el escenario de un baile de fin de curso.

La actriz Sasha Lane es la protagonista de esta historia, donde la vemos que no esta disfrutando de la fiesta aunque intenta "encajar" con sus compañeros de instituto, que nada tienen que ver con ella.

De repente irrumpen un grupo de moteros y empiezan a tirar de los manteles tirándolo todo al suelo y subiéndose por las mesas y el escenario mientras los asistentes graban con sus móviles.

Sasha se sube a una de estas motos conducida por otra chica y sale de esa fiesta en mitad de la noche con su nuevo grupo de amigos.

LETRA DE 'SO DONE' DE ALICIA KEYS Y KHALID

[Chorus: Alicia Keys & Khalid]

'Cause I'm so, so done

Guardin' my tongue, holdin' me back

I'm livin' the way that I want

'Cause I'm so, so done

Fighting myself, goin' through Hell

I'm livin' the way that I want

I'm livin' the way that I want

I'm livin' the way that I want

I'm livin' the way that I want

I'm livin' the way that I want

[Verse 1: Alicia Keys]

I lost control over all my energy

Done so much damage to my heart

I've given in, I've changed my identity

I didn't mean to go so far, umm-mm

[Pre-Chorus: Alicia Keys & Khalid, Khalid]

Oh my God (God)

I wish (Wish) I could be (Be) better than this

My God, wish (Wish) I could be (Oh-oh)

[Chorus: Alicia Keys & Khalid, Khalid]

'Cause I'm so, so done (So done, so done)

Guardin' my tongue, holdin' me back

I'm livin' the way that I want (I want)

'Cause I'm so, so done (So done, yeah, yeah)

Fighting myself (Yeah), goin' through Hell

I'm livin' the way that I want

I'm livin' the way that I want

I'm livin' the way that I want

I'm livin' the way that I want (Oh-woah)

I'm livin' the way that I want

[Verse 2: Khalid]

Hmm, livin' the way

Wonder how I could let you get in the way

Oh no, oh-oh

People keep changin'

Faces why I'm so jaded

Face it, I feel like I'm fadin'

Takin' back, na-ah-ah-ah

[Pre-Chorus: Alicia Keys & Khalid, Khalid]

Oh my God

I wish I could be better than this

My God, wish I could be

[Chorus: Alicia Keys & Khalid, Khalid, Alicia Keys]

'Cause I'm so, so done (So done, so done)

Guardin' my tongue, holdin' me back (Yeah)

I'm livin' the way that I want (I want)

'Cause I'm so, so done (So done)

Fighting myself, goin' through Hell

I'm livin' the way that I want

I'm livin' the way that I want

I'm livin' the way that I want

I'm livin' the way that I want (Yeah, yeah-ah; woah-oh)

I'm livin' the way that I want

[Outro: Alicia Keys & Khalid, Alicia Keys]

This a body movement

This a

This a body movement

This a

This a body movement

This a

This a body movement

Fuente: Genius.com