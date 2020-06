Alicia Keys denuncia la violencia policial con 'Perfect Way To Die'

Alicia Keys ha lanzado un nuevo tema en el que habla sobre la violencia policial escasas semanas después de todas las protestas que han habido en Estados Unidos y el resto del mundo tras la muerte de George Floyd . 'Perfect Way To Die' es la canción con la que la artista confiesa que "la música la ha llamado como no le había llamado antes".

La muerte de George Floyd a manos de un policía el pasado 25 de mayo provocó una oleada de protestas en Estados Unidos debido a los reiterados casos de violencia por parte de la policía a personas de raza negra. Manifestaciones que se extendieron a ciudades de todo el mundo para protestar con el racismo que sigue imperando en nuestra sociedad.

Numerosas caras conocidas se han unido a estas protestas y han aprovechado su influencia para dar soporte al movimiento Black Lives Matter. Una muestra de ello fueron los potentes discursos que personas como Beyoncé, el matrimonio Obama, Lady Gaga o Alicia Keys dieron para los más jóvenes en el evento Dear Class Of 2020.

Precisamente Alicia Keys ha lanzado ahora una nueva canción llamada 'Perfect Way To Die' para expresar su repulsa al respecto.

"Me he sentido llamada por la música como nunca antes", empieza escribiendo en redes sociales para presentar la canción.

"Esto me ha llevado a la canción "A Perfect Way to Die". El título de la canción es tan poderoso y desgarrador porque NOSOTROS estamos destrozados por tantos que han muerto injustamente. Por supuesto, NO hay una forma perfecta de morir. Esa frase ni siquiera tiene sentido. ⁣⁣Al igual que no tiene sentido que haya tantas vidas inocentes que no deberían haber sido arrancadas de nuestro lado a causa de la cultura destructiva de la violencia policial", continúa.

⁣⁣"En ocasiones me quedo sin palabras y la música es lo único que puede hablar. Espero que esto te hable. Espero que algún día esta canción no sea tan relevante. NUNCA dejemos de luchar por la justicia", concluye.