La banda sonora de 'Las leyes de la frontera': siete canciones imprescindibles de la película

Tras mucho hype y bastante tiempo de espera, este pasado viernes se estrenó la nueva película de Daniel Monzón, director de Celda 211, que promete revivir el cine quinqui de los años 70: Las leyes de la frontera, protagonizada por Begoña Vargas, Chechu Salgado y Marcos Ruiz.

Inspirada en la novela de Javier Cercas y ambientada en Barcelona, la película nos traslada a 1978 y ya ha arrasado en el Festival de Cine de San Sebastián. En ella, nos cuentan la historia de Nacho Cañas, un estudiante introvertido y algo inadaptado de diecisiete años. Tras conocer al Zarco y a Tere, dos jóvenes delincuentes del barrio chino de la ciudad, empieza a formar parte de “la banda del Zarco”, que le lleva a vivir una carrera imparable de robos y atracos que se prolongará durante todo el verano y que cambiará su vida para siempre.

Derby Motoreta's Burrito Kachimba firma la BSO de la película

Y es que la película no solo trae la ambientación de esos años 70 y ese cine quinqui que tanto triunfó en España y que tan bien representado está con títulos míticos como La estanquera de Vallecas, Colegas o Perros callejeros. También volverá ese sonido tan característico que marcó una época, con la firma de uno de los grupos revelación de los últimos años: Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

El grupo sevillano no solo firma la BSO de la película, sino que también son autores de tema principal y homónimo, Las leyes de la frontera, al que se une también el inédito tema de Lin Cortés, Yo te encontraré, como parte de las composiciones contemporáneas que aparecen en el soundtrack del filme español.

Además, esta espectacular banda sonora también incluye clásicos como Te estoy amando locamente de Las Grecas, Get On Your Knees de Los Canarios, La Grifa de El Pelos, Let's All Chant de The Michael Zager Band, y Alameda's Blues de los Smash. ¡No te pierdas ninguna de estas canciones imprescindibles!

Las leyes de la frontera - Derby Motoreta's Burrito Kachimba

Yo te encontraré - Lin Cortés

Te estoy amando locamente - Las Grecas

La grifa - El Pelos

Let's All Chant - The Michael Zager Band

Alameda's blues - Smash

Get on your knees - Los Canarios