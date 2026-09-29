Bebe Rexha recuerda la ayuda que le prestó Taylor Swift con un vestido

La ceremonia de entrega de los MTV VMAs dejó momentos para el recuerdo como la aplaudida actuación de apertura protagonizada por Madonna, junto a Sabrina Carpenter y Charli XCX, o el nuevo récord de Taylor Swift al convertirse en la artista más laureada de la historia de estos premios.

Una cita en la que se reunieron algunos de los rostros más destacados de la industria musical, luciendo sus mejores galas en la alfombra roja que llevaba al Peacock Theatre de Los Ángeles. Fue ahí, precisamente, donde la cantante Bebe Rexha desveló una tierna anécdota la autora de Cruel Summer en la gala de los premios Grammy de 2019.

"Recuerdo cuando tuve todo aquel problema con los Grammy, cuando no encontraba un vestido y ella se puso en contacto conmigo porque tenemos la misma edad, y pensé que fue un gesto muy, muy amable de su parte", ha recordado Bebe Rexha al medio E! News. "Nadie se puso en contacto conmigo", explicó. "Algunas personas lo hicieron, pero que ella, a un nivel tan alto, me hiciera sentir que pertenecía fue realmente muy agradable".

Hay que recordar que la artista estuvo nominada en las categorías de Mejor Artista Revelación y Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Country y, tal y como explicó en un vídeo en redes sociales, varios diseñadores se negaron a confeccionar un vestido para lo ocasión por su talla. "Mi equipo se puso en contacto con muchos diseñadores, pero muchos no quisieron vestirme porque soy demasiado grande", indicó.