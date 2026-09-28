Taylor Swift estrena el videoclip de ‘Patient Zero’: así es su nuevo videoclip y dónde verlo

La cantante Taylor Swift no ha podido elegir mejor plataforma para el estreno del videoclip de Patient Zero que la gala de los MTV VMAs en la que se ha convertido en la artista más laureada de la historia de los premios.

Un estreno muy esperado por los fans tras el lanzamiento de las las cuatro canciones nuevas incluidas en The Life of a Showgirl: The Encore. El tema, publicado dos días antes, gira en torno a la historia de una mujer que intenta avisar a la nueva pareja de su ex sobre el daño que él puede causar, empleando la imagen de la paciente cero para contar cómo una experiencia dolorosa puede repetirse en una nueva relación.

Una canción inspirada en una conversación entre las amigas de Taylor Swift, como indicó en Capital FM, después de que una de ellas recibiese un mensaje de la nueva novia de un ex, que quería saber si había vivido situaciones parecidas con el sujeto.

Una historia con la que muchos fans de la de Pensilvania pueden llegar a encontrar la identificación y cuyo videoclip ha querido estar a la altura, recreando la trama con la interpretación de Colin Farrel, Dakota Johnson y la propia cantante. En el metraje, el actor encarna la figura del hombre, mientras que la actriz interpreta a la nueva pareja a la que Taylor Swift intenta poner sobre aviso de los comportamientos que puede volver a replicar su expareja.

Un proyecto en el que la artista ejerce, además, de directora junto a Emmanuel Lubezki como director de fotografía, buscando trasladar el relato gótico, el true crime y el suspense psicológico propio de un thriller.

Es este aspecto artístico de Taylor Swift como realizadora el que ha hecho que los MTV VMAs hayan decidido entregarle el premio de nuevo cuño de Mejor Dirección de Arte por su rol en la dirección por Opalite.

De momento, el videoclip de Patient Zero solo está disponible a través de las plataformas Spotify, Apple Music y Amazon Music (link).