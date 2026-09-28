Taylor Swift supera a Beyoncé como la artista más premiada de los MTV VMAs | Getty

Taylor Swift superó este domingo a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los galardones MTV VMA (Music Video Awards) tras un reinado conjunto en el que ambas acumulaban 30 distinciones.

Swift logró el récord tras recibir el premio inaugural a la mejor dirección artística (MTV VMA Artist Director Honors), que destaca el trabajo directorial que llevan a cabo los cantantes más allá de su carrera musical.

La cantante, además, arrasó en la categoría más importante de la noche como mejor videoclip por The Fate of Ophelia. Swift, que previamente ganó cuatro premios a mejor directora, dirigió algunos de los videos más representativos de su carrera, entre los que destacan Karma (feat. Ice Spice) o más recientemente The Fate of Ophelia y Opalite.

Precisamente estrenó en el escenario el videoclip de su nuevo sencillo, Patient Zero, que protagoniza ella misma junto a los actores Dakota Johnson y Collin Farrell. Johnson fue la encargada de entregarle el galardón honorífico por su dirección artística, tras lo que Swift reflexionó sobre los cerca de 60 vídeos musicales que hizo en dos décadas, y de los cuales escribió y dirigió 18.

"La razón principal por la que amo tanto escribir y dirigir vídeos musicales es porque ustedes, los fans, lo hacen muy divertido", dijo.

Swift partía hoy en los MTV VMAs como la segunda favorita, por detrás de Madonna, con nueve nominaciones, incluyendo dirección, video del año, artista del año y mejor pop.