Bebe sigue celebrando 20 años de 'Pafuera Telarañas' con una gira de salas en 2026: fechas y ciudades de sus conciertos

¡Aviso para millenials ! Bebe sigue inmersa en la celebración del vigésimo aniversario de su álbum debut, Pafuera Telarañas , y sigue sumando fechas a su gira de salas. Para 2026 ha anunciado seis nuevos conciertos . Apunta las ciudades, los días y dónde comprar entradas.

Bebe sigue volcada en la celebración del 20 aniversario de su disco Pafuera Telarañas.

El 10 de mayo de 2004, hace ya 21 años, la artista valenciana lanzó el álbum que la encumbró colocándola en lo más alto de las listas con las canciones denuncia contra la violencia de género Ella o Malo.

De ese éxito nació su gira 20 años de Pafuera Telarañas, que arrancó en Granada el pasado 5 de abril y cerró el 10 de octubre en Palma y que retomará en 2026 con seis fechas nuevas en enero y febrero.

La cantante, que hace unos días anunciaba en redes que empezaría el año con un concierto en la Sala Razzmatazz de Barcelona, ha decidido sumar otros cinco conciertos y continuar con la celebración.

Las fechas y ciudades de la gira de Bebe

La primera parada de la gira de Bebe en 2026 es Barcelona, el 8 de enero, y la última (por ahora), Zaragoza. El 7 de febrero la artista cierra este ciclo con un concierto en la Sala Las Esquinas. Estas son las fechas

25/10/25 - Tenerife - Tenerife Peñón Fest

- Tenerife Peñón Fest 08/01/26 - Barcelona - Sala Razzmatazz

- Sala Razzmatazz 16/01/2 - Sevilla - Sala Pandora

- Sala Pandora 23/01/26 - Madrid - Teatro Circo Price

- Teatro Circo Price 06/02/26 - Bilbao - Santana 27

- Santana 27 07/02/2026 - Zaragoza - Teatro de las Esquinas

Las entradas ya están disponibles. Puedes acceder a los puntos de ventaa través de este enlace.