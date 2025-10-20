Rosalía lanza el primer adelanto oficial de su cuarto álbum y pone fecha y lugar a la presentación del disco

Rosalía durante su paso por la Semana de la Moda en París | Gtres

El momento más esperado por los fans de Rosalía está a la vuelta de la esquina. La cantante se ha abierto paso definitivamente entre todos los rumores con el primer adelanto oficial de su nuevo disco.

Eso sí, lo ha hecho siendo fiel a su esencia: la catalana ha compartido un vídeo en redes sociales en el que afianza el estilo de su cuarto álbum. En él, aparece grabándose a sí misma mientras una orquesta interpreta lo que parece una de las canciones que formarán parte de R4.

Sin ningún comentario junto a las imágenes, Rosalía aparece emocionada y mordiendo el rosario que envuelve su cuello, mientras enfoca finalmente la grandiosa orquesta que ella está contemplando.

Rosalía confirma así que su nuevo disco tendrá sonidos orquestales y sinfónicos, alejándose de todo lo hecho hasta ahora. Y este vídeo no ha tardado en ser analizado, de nuevo, por los fans de la intérprete de Candy.

El adelanto de Rosalía deja ver que la intérprete ha grabado parte de su disco en un lugar privilegiado para la música: el Battersea Arts Centre de Londres.

Hora, fecha y lugar de la presentación de R4

Tras esta esperada promoción del disco, Roaalía ha compartido la hora, la fecha y el lugar de su primera presentación oficial del cuarto álbum de su trayectoria.

Este primer encuentro con fans y prensa se producirá a través de la red social Tiktok. La artista ha escogido el formato de live para conectar en directo con sus seguidores y dar todos los detalles de su próximo proyecto.

Este directo será este lunes 20 de octubre, a las 20:45 horas. El acceso es libre, por lo que podrán conectarse todos los interesados a conocer lo que tiene que contar Rosalía de R4.

Tal y como ha marcado la artista al compartir el evento, se estima que la presentación dure una hora y media. ¿Qué contará la cantante?