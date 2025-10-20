Cómo comprar entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: fechas, ciudades y precios
La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha venido precedida de una gran noticia para los fans de la banda con la primera vocalista: una gira por toda España a lo largo de 2026. Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta para comprar las entradas de los conciertos del esperado tour.
La Oreja de Van Gogh revolucionó la música española anunciando el regreso de Amaia Montero al grupo, un año después de la salida de Leire Martínez.
Pero, además de compartir una canción inédita con sus fans, horas después de confirmar los rumores la banda anunció una gira de 16 conciertos por ciudades de toda España.
Aunque Pablo Benegas no estará con ellos en esta nueva etapa, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde y Amaia Montero se volverán a subir a los escenarios a lo largo de 2026 con Tantas Cosas Que Contar Tour 2026, que supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos. El viaje de Copperpot, El segundo álbum del disco cumplió 25 años el pasado 11 de septiembre.
Te dejamos todos los detalles de la venta de entradas de los conciertos de esta nueva etapa de La Oreja de Van Gogh:
Las fechas de la gira de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh
La gira de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh empezará en primavera y acabará a finales de 2026. Estas son las fechas confirmadas.
- 9 mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!
- 28 y 29 mayo - Madrid - Movistar Arena
- 6 junio - Albacete - Estadio José Copete
- 13 junio - Murcia - Plaza de Toros
- 26 junio - Sevilla - Live Sur Stadium
- 27 junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja
- 10 julio - Gijón - Gijón Life
- 31 julio - Donostia - Illumbe Donostia Arena
- 21 agosto - Santander - La Virgen del Mar
- 27 agosto - Valladolid - Pingüinos Arena
- 4 septiembre - Valencia - Roig Arena
- 11 septiembre - A Coruña - Coliseum
- 9 octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 6 noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 20 noviembre - Pamplona - Navarra Arena
Cuándo salen las entradas a la venta y dónde comprarlas
Las entradas para la gira de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh salen a la venta este lunes 20 de octubre y se pueden comprar en la página web del grupoa partir de las 12:00.
Los precios de las entradas de la gira de LODVG
Los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y 72 euros más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 y 290 euros más gastos.