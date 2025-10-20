Cómo comprar entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: fechas, ciudades y precios

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero para la gira por su 30 aniversario | Bernardo Doral / Sony Music

La Oreja de Van Gogh revolucionó la música española anunciando el regreso de Amaia Montero al grupo, un año después de la salida de Leire Martínez.

Pero, además de compartir una canción inédita con sus fans, horas después de confirmar los rumores la banda anunció una gira de 16 conciertos por ciudades de toda España.

Aunque Pablo Benegas no estará con ellos en esta nueva etapa, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde y Amaia Montero se volverán a subir a los escenarios a lo largo de 2026 con Tantas Cosas Que Contar Tour 2026, que supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos. El viaje de Copperpot, El segundo álbum del disco cumplió 25 años el pasado 11 de septiembre.

Te dejamos todos los detalles de la venta de entradas de los conciertos de esta nueva etapa de La Oreja de Van Gogh:

Las fechas de la gira de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh

La gira de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh empezará en primavera y acabará a finales de 2026. Estas son las fechas confirmadas.

9 mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!

- Bizkaia Arena BEC! 28 y 29 mayo - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena 6 junio - Albacete - Estadio José Copete

- Estadio José Copete 13 junio - Murcia - Plaza de Toros

- Plaza de Toros 26 junio - Sevilla - Live Sur Stadium

- Live Sur Stadium 27 junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

- Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja 10 julio - Gijón - Gijón Life

- Gijón Life 31 julio - Donostia - Illumbe Donostia Arena

- Illumbe Donostia Arena 21 agosto - Santander - La Virgen del Mar

- La Virgen del Mar 27 agosto - Valladolid - Pingüinos Arena

- Pingüinos Arena 4 septiembre - Valencia - Roig Arena

- Roig Arena 11 septiembre - A Coruña - Coliseum

- Coliseum 9 octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe

- Pabellón Príncipe Felipe 6 noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi 20 noviembre - Pamplona - Navarra Arena

Cuándo salen las entradas a la venta y dónde comprarlas

Las entradas para la gira de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh salen a la venta este lunes 20 de octubre y se pueden comprar en la página web del grupoa partir de las 12:00.

Los precios de las entradas de la gira de LODVG

Los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y 72 euros más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 y 290 euros más gastos.