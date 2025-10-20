Venta da entradas de conciertos de la Oreja de Van Gogh, en directo: precios, fechas de toda la gira
Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh. La donostiarra se une a sus excompañeros un año después dela salida de Leire Martínez para iniciar una gira en 2026. Las entradas para los 16 conciertos cerrados salen este lunes 20 de octubre a las 12:00 horas. Te contamos al minutos cómo transcurre la venta.
Cómo comprar entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: fechas, ciudades y precios
Precios de los conciertos de La Oreja de Van Gogh para su gira con Amaia Montero
A qué hora empieza la venta, dónde comprar las entradas, precios...
La cuenta atrás ha empezado. La venta de entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero está a punto de empezar. Repasamos todo lo que tienes que saber:📅Día: lunes 20 de octubre
⏰ Hora: 12:00 horas
📍Sitio: laorejadevangogh.com
💸 Precios: oscilarán entre los 45 y los 72 euros, más gastos de distribución. En cuanto a los paquetes vips, el coste ascendería entre los 110 y los 290 euros, más gastos
Solucionado el problema mundial de Ticketmaster
¡Todo sigue su curso! Tras unos minutos de incertidumbre, la página de Ticketmaster ya funciona con normalidad. Live Nation España ha borrado el tuit publicado para anunciar la incidencia a nivel mundial y en la portada de su web ya no hay mensajes para alertar de las incidencias.
Volver a escuchar 'Puedes contar conmigo'
Además de la canción inédita publicada el 15 de octubre, La Oreja de Van Gogh compartió el viernes 17 otro vídeo en el local de ensayo, esta vez interpretando uno de sus clásicos: Puedes contar conmigo. Piel de gallina al escuchar a Amaia volver a interpretar este clásico. ¿Cómo será escucharlo en directo?
Enlace roto en las Stories de La Oreja de Van Gogh
La Oreja de Van Gogh está compartiendo en Stories un enlace roto para promocionar la venta de entradas de su gira. El enlace correcto para comprar entradas es (por ahora): laorejadevangogh.com
Problemas a nivel mundial con Ticketmaster
A poco más de una hora del inicio de la venta de entradas de La Oreja de Van Gogh, Live Nation ha compartido en sus redes un comunicado urgente para alertar de una incidencia a nivel mundial en Ticketmaster. "No se pueden comprar entradas de ningún concierto", reza el texto. De momento no sabemos si afecta a la venta de entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh, ya que la banda remite a su web como canal de venta. ¡Seguimos atentos!
¿Un documental del regreso de Amaia Montero?
El anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh llega tras meses y meses de rumores. Mucho se ha hablado de este tema desde que Leire Martínez salió de la banda el 14 de octubre de 2024. Ahora, que ya está confirmado y las fechas de la gira están anunciadas, el rumor es otro. ¿Ha grabado Amaia y sus compañeros un documental sobre su vuelta? Según @Formula_Music, se estrenaría antes del inicio de la gira previsto para el 9 de mayo de 2026.
La canción inédita de La Oreja de Van Gogh
Antes de anunciar la gira Tantas Cosas Que Contar Tour, la gira que debe su nombre a una de las canciones del disco El viaje de Copperpot, La Oreja de Van Gogh empezó con los ensayos en el local y de esos ensayos sale este vídeo. Amaia Montero cantando una canción inédita. ¿Será que el grupo prepara también el lanzamiento de un nuevo disco?
A qué hora empieza la venta de entradas de la gira
La venta de entradas para Tantas Cosas Que Contar Tourarranca este lunes 20 de octubre a las 12:00 horas. ¡El sitio es la web oficial del grupo!
Dónde comprar las entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh
Tenemos las fechas, las ciudades, los precios... y ahora toca saber dónde se pueden comprar y cuándo las entradas para disfrutar en directo del regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios. Las entradas están disponibles en la página web del grupo. La venta se abre este lunes 20 de octubre a partir de las 12:00 horas.
Los precios de los conciertos de La Oreja de Van Gogh para su gira con Amaia Montero
¿Cuánto costará volver a escuchar los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh en directo y en la voz de Amaia Montero? Según el comunicado de prensa, los precios oscilarán entre los 45 y los 72 euros, más gastos de distribución. En cuanto a los paquetes vips, el coste ascendería entre los 110 y los 290 euros, más gastos. Por ahora, todo parece indicar que el listado completo de precios para cada concierto no se podrá consultar hasta que salgan a la venta las entradas.
Las ciudades y fechas de la gira de LODVG con Amaia Montero
La gira de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh tendrá lugar en la primavera de 2026. En total están cerrados 16 conciertos:
- 9 mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!
- 28 y 29 mayo - Madrid - Movistar Arena
- 6 junio - Albacete - Estadio José Copete
- 13 junio - Murcia - Plaza de Toros
- 26 junio - Sevilla - Live Sur Stadium
- 27 junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja
- 10 julio - Gijón - Gijón Life
- 31 julio - Donostia - Illumbe Donostia Arena
- 21 agosto - Santander - La Virgen del Mar
- 27 agosto - Valladolid - Pingüinos Arena
- 4 septiembre - Valencia - Roig Arena
- 11 septiembre - A Coruña - Coliseum
- 9 octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 6 noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 20 noviembre - Pamplona - Navarra Arena
La gira 'Tantas Cosas Que Contar Tour' de La Oreja de Van Gogh
Dos días después del anuncio de la vuelta de Amaia Montero, el grupo anunciaba su regreso oficial a los escenarios con la gira Tantas cosas que contar.
"Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", señalaba la banda donostiarra.
Con Amaia Montero y sin Pablo Benegas
De esta manera, La Oreja de Van Gogh dio la bienvenida a una nueva etapa junto a la que fue su vocalista entre 1996 y 2007 y sin su guitarrista y fundado Pablo Benegas. "Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros", señalaban sus compañeros en el comunicado dejando entrever que la gira estaba a punto de anunciarse. "Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales".
Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh
La historia de la música española firmó un nuevo capítulo el 15 de octubre de 2025 con el anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Un año después de la salida de Leire Martínez, el grupo anunciaba su regreso a través de un extenso comunicado publicado en su web. "Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", decía el texto.