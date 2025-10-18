Precios de los conciertos de La Oreja de Van Gogh para su gira con Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero para la gira por su 30 aniversario | Bernardo Doral / Sony Music

La Oreja de Van Gogh está de vuelta tras la salida de Leire Martínez para celebrar su 30 aniversario. Para ello, el grupo se ha reestructurado con el regreso de Amaia Montero, pero con la salida temporal de Pablo Benegas, que continúa formando parte de la banda aunque no saldrá de gira con ellos.

Tantas Cosas Que Contar Tour 2026 recorrerá 15 ciudades españolas para hacer sonar los himnos atemporales de La Oreja de Van Gogh, tales como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas o 20 de enero. "Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", dicen Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde.

Precios

¿Cuánto cuesta volver a escuchar los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh en directo y en la voz de Amaia Montero? Según el comunicado de prensa, los precios oscilarán entre los 45 y los 72 euros, más gastos de distribución. En cuanto a los paquetes vips, el coste ascendería entre los 110 y los 290 euros, más gastos.

Todo parece indicar que el listado completo de precios para cada concierto no se podrá consultar hasta que salgan a la venta las entradas.

Cuándo y cómo comprar entradas

Las entradas para ver a La Oreja de Van Gogh solo estarán disponibles desde el lunes 20 de octubre a las 12:00 (hora española, a las 11:00 en Canarias) a través de la página web oficial del grupo. Aunque numerosos artistas organizan preventas, la banda no ha dado información al respecto.

Todas las fechas de la gira

La Oreja de Van Gogh asegura que estas son las "primeras fechas confirmadas" de su gira en 2026, por lo que la banda podría ampliar el cartel con nuevos conciertos. Ahora mismo hay 16 fechas programadas, incluyendo un doblete en el Movistar Arena de Madrid. Todavía no hay información sobre posibles shows en Latinoamérica, donde han congregado numerosos fans durante sus 30 años de carrera.