Belén Aguilera explica su desconexión en redes sociales: "En breves saco mi tercer álbum"

Belén Aguilera se ha convertido en una de las artistas más queridas entre el público joven en España tras saltar a la fama a través de las redes sociales. Tal ha sido su impacto, que la cantante cruzará el charco para actuar en el festival Tecate Emblema 2025 en México, motivo por el que ha concedido una entrevista con el pódcast Tamara con Luz.

Durante su charla, Belén Aguilera asegura que "en breves" sacará su tercer álbum de estudio, el cual sonará con fuerza en sus únicos conciertos anunciados en España para 2025: un Movistar Arena de Madrid el 12 de octubre y un Sant Jordi Club de Barcelona el 8 de noviembre. Para focalizarse en la composición, la artista comenta en el citado pódcast que lleva varios meses desconectada de las redes sociales para "conectar" consigo misma.

"Antes de sacar ahora mi tercer álbum, que sacaré en breves, estoy haciendo una desintoxicación de redes. Ni siquiera las tengo a mano. Llevo tres meses que no estoy entrando, no estoy publicando nada... Me lo estoy tomando como un detox porque, si no estás constantemente publicando lo que estás haciendo, parece que no estés haciendo nada o trabajando", explica Aguilera, que lleva desde su aparición en el Movistar Arena de Ana Mena en diciembre de 2024 sin publicar nada en su perfil de X (antes Twitter).

"Me parece muy importante volver a conectar contigo mismo, saber lo que quieres hacer, saber quién eres, saber lo que quieres transmitir... Y no estar todo el rato constantemente mostrando, porque al final te vacías", opina la artista, que también agradece la oportunidad que le dieron las redes sociales durante sus inicios en la música. "Usé las redes para promocionarse porque es lo que tenía a mano. [...] Si no las hubiese tenido, no sé qué hubiese sido de mí", reconoce.

Una reflexión sobre la sobreexposición

Durante la entrevista, Belén Aguilera asegura que la sobreexposición es el elemento más perjudicial de las redes sociales. "Antes, la propia industria elegía a dedo a los pocos afortunados que lo lograban, ahora nos encontramos con un número altísimo de oferta. Hay muchísimos artistas", empieza diciendo.

Y sigue: "Hay un nivel de estímulos que, a veces, es muy difícil de dirigir. Parece que cada vez tienes que dar el impacto más grande para conseguir atención, y eso lo encuentro un hándicap bastante grande para encontrar tu esencia dentro de un mercado feroz", cuenta.

Después, tras reconocer entre risas que ni tiene novio "ni ganas" de tenerlo, responde a la pregunta más difícil para un cantante: ¿qué tiene Belén Aguilera para haber destacado entre el resto de artistas? "Lo que tengo es genuinidad en mis letras y en mi transmitir. Para mí, lo más importante es sentir y hacer sentir, y es lo que siento que sucede en los conciertos y cuando compongo. Hablar de temas que conecten y que preocupen", explica.