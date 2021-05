Beret: "Cuando tengo ansiedad, me pongo a cantar a grito pelado con la guitarra y me desahogo"

Lo más curioso de estreno de Por fa no te vayas es que no era la primera opción que tenían para lanzar Morat y Beret. El estribillo nació mientras ensayaban otras canciones y sin planearlo, dieron con la que sería su primera unión. "Lo mejor es que cuando nos juntamos componemos muchísimo, hay lluvia de ideas. Antes de sacar este tema teníamos cuatro maquetas y justo nos quedamos con esta", cuenta Beret a Europa FM.

'Por fa no te vayas', la mejor de cinco maquetas diferentes

Asegura que esta experiencia "ha sido genial" porque tanto sus fans como los de los colombianos habían pedido este featuring con mucho ímpetu. Había ganas de escucharlos juntos y el sevillano no descarta volver a encontrarse con ellos para rescatar esas maquetas que quedaron descartadas. "Puede ser que quizá saquemos otro tema. La verdad es que estaban bien, pero esto es como ensayo/error", explica el artista.

Como parte de la promoción de Por fa no te vayas, el cantante y su equipo organizaron una ruta por diferentes sitios de Sevilla donde repartieron merchandising gratis y tuvieron la oportunidad de volver a encontrarse con sus seguidores. "Hacía un año y medio que no veía a mis fans cara a cara", cuenta Beret, que reconoce que "con esto de la Covid se tiene un poco de miedo pero la gente se comportó muy bien, se respetaron las normas y todos dijeron que el single les había encantado".

Nueve discos de platino y tres discos de oro para 'Prisma'

Han pasado cuatro años desde que aquellas primeras canciones, Ojalá, Lo siento o Vuelve, se hiciesen tremendamente populares gracias al boca a boca. El cantante no había tenido nunca pretensiones de convertirse en una estrella, pero el poder de la música y la atracción lo han ayudado a colocarse donde está ahora mismo. Prisma, su primer álbum de estudio, cuenta con nueve discos de platino y tres discos de oro.

"Estaba estudiando para técnico de sonido y sin darme cuenta acabé siendo cantante"

"No me lo esperaba para nada. Yo estaba estudiando para técnico de sonido y sin darme cuenta acabé siendo cantante gracias a que un amigo publicó mis temas sin yo saberlo, así que no imaginaba ni la mitad de la mitad de lo que estoy viviendo", asegura Beret, que no se cansa de agradecer todo el apoyo que ha tenido durante este camino.

Cuatro años después de abandonar el anonimato y con las perspectiva que te da el tiempo, el cantante reflexiona sobre lo rápido que ha sucedido todo. "A mi yo del pasado le diría que fuese con calma, porque al empezar alucinaba. No había cantado en mi vida en un concierto ni nadie me había parado por la calle... Fue como muy rápido todo, así que le diría que fuese con calma, que no hay ninguna prisa y que es mejor vivir el camino que intentar tenerlo todo rápidamente", considera.

El mejor tema de su carrera todavía está por llegar

Beret siente incertidumbre por su futuro pero sabe que hay cosas que todavía tienen que llegar, como la mejor canción de su carrera. "No he hecho el mejor tema de mi vida porque creo que voy mejorando. Creo que pasa el tiempo y compongo mejor, saco nuevos tonos", una muestra de lo exigente que es consigo mismo: "Todavía tengo que evolucionar a más y las canciones que estoy sacando ahora en un futuro diré 'no me parecen tan buenas".

Eso sí, mientras esa composición no llega, Beret se lo va planteando como algo trascendental y con un mensaje poderoso. "Me lo imagino superorquestal, superépico, rollo violines, un mensaje supertocho. Una canción que no tenga una estructura y que sea como un in crescendo que termine partiéndome", desvela.

Asesor de Melendi en La Voz Kids

El cantante, que colaboró con Melendi en el tema Desde Cero, se convierte ahora en su asesor en La Voz Kids. "Me lo he pasado muy bien, me he reído mucho, me he emocionado. Ha sido duro porque es un no parar de grabaciones, (...) pero tanto yo como los otros coaches que vamos nos hemos defendido muy bien", cuenta Beret, que reconoce que ha aprendido más de los niños de que de los adultos porque los pequeños tienen una inocencia enternecedora.

"Aprendo más de los niños porque son puros, me di cuenta de cómo nos vamos corrompiendo con el tiempo. Tenemos que desaprender para volver a ser niños. Ellos lo ven todo de una forma tan sencilla, tan simple, que son felices directamente sin depender de ninguna circunstancia", añade.

La música: una terapia contra la ansiedad

El confinamiento y el aislamiento social han provocado que la salud mental se resienta durante el último año. Hace tiempo ya que Beret habla sin tapujos de la realidad que hay detrás de una depresión o la angustia que genera la ansiedad, así que reivindica que la música puede ser ese bálsamo que ayude a transformar el estado de ánimo.

"A veces tengo ansiedad y me pongo a cantar a grito pelado con la guitarra y me desahogo un montón, o me pongo a escuchar música y me ayuda un montón. Me cambia el día. Me despierto, me pongo una canción y me cambia el chip", explica el artista, que compara esos momentos con la intimidad que le daban sus viajes al colegio en autobús cuando era pequeño. "Cuando tenía 14 años iba al colegio en autobús y lo que me alegraba el día era ese momento en el que escuchaba música con los cascos", cuenta.

En cuanto a próximos planes, Beret asegura que hará todos los conciertos que le permitan y que ya está preparando las canciones que formarán su segundo disco: "No puedo decir ningún tipo de fecha porque no la sé, pero sí, se aproxima nuevo disco".