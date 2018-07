Besos, besos y más besos en 'Real Love' de Clean Bandit

Tras el éxito obtenido con el tema Rather Be, el lanzamiento de Come Over y la publicación de Extraordinary, la banda británica Clean Bandit y la cantante Jess Glyne han decidido volver a colaborar juntos para estrenar el vídeo de Real Love. El clip intercala las imágenes de la perfomarnce de Clean Bandit y Jess Glyne en un escenario de Los Ángeles con las imágenes de besos y cariñitos de parejas de diversa edad y sexo.

Real Love es el single con el que la banda británica ha decidido darse a conocer en su álbum debut New Eyes, que será publicado el próximo 24 de noviembre y que podremos disfrutar de alguno de sus temas en los conciertos que realizará Clean Bandit en la sala Razzmatazz de Barcelona y la sala Arenas de Madrid el 19 y el 20 de noviembre, respectivamente.

Si te apetece vivir el amor verdadero, ¡no dudes en ver el videoclip de Real Love!