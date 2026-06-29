Los BET Awards 2026 consagran la carrera de Lauryn Hill y regalan algunas de las actuaciones más destacadas del año

La gala entrega de los Black Enterteinment Television Awards es una de las más destacadas del año dentro de la comunidad artística negra dentro de Estados Unidos. Una ceremonia en la que estrellas del momento y consagradas tras décadas en la industria ven cómo se reconocen sus aportes artísticos, además de desarrollar algunas de las actuaciones más celebradas del año.

En esta ocasión, la cantante Lauryn Hill, cuya trayectoria como integrante del grupo Fugees como en solitario se remonta hasta 1994, ha sido homenajeada con el premio Leyenda Viviente por sus más de tres décadas en la industria musical. Un galardón otorgado por el rapero Ice Cube, que ha ejercido como maestro de ceremonias, y con el que la cantante ha dejado un emotivo discurso además de la interpretación de Ex-Factor, una de las canciones más recordadas de su trayectoria.

Una actuación que supuso el culmen de la gala por parte de su protagonista, pero que vino precedida de un gran homenaje por parte de artistas como SZA, Doechii, Queen Latifah o Common, que interpretaron un popurrí con algunos de los grandes éxitos de la carrera de Lauryn Hill, poniendo en pie a todos los asistentes.

Sin embargo, estas no fueron las únicas actuaciones que se desarrollaron en el interior del Peacock Theater de Los Ángeles. Cardi B, otra de las artistas que recibieron un premio en los BET Awards 2026 como Mejor Artista de Rap Femenina, también tuvo a bien regalar una atrevida performance en directo.

Por su parte, la británica Raye tomó el micrófono para dejar su sello al ritmo de Nightingale Lane.

La joven estrella Kehlani, ganadora en la categoría de Mejor Artista R&B/Pop Femenina, se alió con el actor y músico Jamie Fox y su hija, Anelise Estelle Foxx, para conmover al auditorio con Folded.

En cuanto a los intérpretes masculinos, el trío formado por French Montana, Max B & Rick Ross pusieron todo de su parte para convertir el Peacock Theater en un club de Los Ángeles compenetrándose al ritmo de Ever Since U Left Me y Minks in Miami.

En el caso del rapero T.I., tiró de alguno de sus clásicos como Top Back y su nuevo hit Let 'Em Know para traer las calles de Atlanta sobre el escenario.

Un espíritu de southside que se contagio durante la actuación de Don Toliver al ritmo de E85 y Body.