Raye recibe una sorpresa de Hans Zimmer en pleno concierto: "Estoy temblando"

Raye se encuentra ahora mismo recorriendo todo el mundo con la gira This Tour May Contain New Music, con la cual incluso hizo una parada en España.

Ahora, a su paso por Los Ángeles, la cantante ha recibido una sorpresa antes de cantar Click Clack Symphony, su éxito junto a Hans Zimmer.

Este momento ocurrió cuando el compositor de bandas sonoras como la de Interestellar apareció en el escenario, siendo localizado por Raye al girar la cabeza.

Al acercarse a él, la cantante no pudo contener la emoción, saltando hacia él, abrazándole, besándole y pidiendo varios aplausos. "¿Os dais cuenta de lo que estáis presenciando? ¿Os dais cuenta de quién está en el escenario?", comentó.

De hecho, su emoción y nerviosismo era tal que incluso lo compartió con el público: "Estoy temblando".

Y es que cualquiera en su lugar lo estaría, pues el compositor no trabaja con cualquiera y mucho menos se sube a un escenario.

De esta forma, con Hans Zimmer al piano y Raye al micrófono, el Greek Theatre de Los Ángeles presenció una de las canciones más impactantes de la artista.

"Este hombre ha sido la banda sonora de nuestras vidas", señaló Raye al terminar de cantar.