Beyoncé declara su amor por África junto a Blue Ivy en el vídeo de 'Spirit', para la película El Rey León

Beyoncé acaba de lanzar el espectacular vídeo de ' Spirit ', canción con la que presenta la banda sonora de ' El Rey León' (' The Lion King: The Gift'), una obra comisariada por la propia artista en la que se ha implicado hasta el más mínimo detalle.

Cuando supimos que Beyoncé le pondría la voz a Nala en la nueva versión de 'El Rey León', no podíamos imaginar hasta qué punto estaría implicada en este proyecto.

El próximo 19 de julio se estrenará el disco 'The Lion King: The Gift', un álbum del que Beyoncé es la comisaria y que describe como "una carta de amor a África". 'Spirit', que es el primer single de este trabajo, ya cuenta con un precioso videoclip en el que vemos algunas tomas de la película pero sobre todo vemos a la artista en varios paisajes propios de la sabana africana donde la artista demuestra una vez más sus dotes de baile con unas danzas tribales totalmente coordinada con sus bailarines.

Mención especial para la aparición de Blue Ivy al principio del vídeo, donde se une a su madre y a un grupo de bailarines como si de una preciosa manada formada por mujeres se tratase.

Entre los diferentes artistas que encontramos en 'The Lion King: The Gift', encontramos a grandes nombres como Pharrell Williams (Water), Kendrick Lamar (The Nile), Childish Gambino y Jay Z (Mood 4 Eva) o una colaboración con la propia Blue Ivy en 'Brown Skin Girl'.

Paralelamente a este trabajo se publicará la banda sonora oficial de la película y es ahí donde podremos escuchar 'Can you feel the love tonight' el dúo de Beyoncé con Childish Gambino, quien pone la voz a Simba.