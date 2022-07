Las 16 canciones que componen 'Renaissance', el nuevo álbum de Beyoncé

Renaissance, el próximo álbum de Beyoncé, está a la vuelta de la esquina. Se trata del renacer de una de las artistas internacionales más influyentes del siglo XXI.

Sólo faltan ocho días y sus fans están totalmente revolucionados y ansiosos por conocer todos y cada uno de los detalles y de las sorpresas que guarda este nuevo trabajo.

Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los regresos musicales más importantes del 2022. Y, para hacer más amena la espera, la reina del pop por excelencia ha querido tener un emocionante detalle con sus seguidores: ya podemos conocer el tracklist de este Renaissance que contiene 16 canciones y, para sorpresa de sus fans, no cuenta con ninguna colaboración.

'Renaissance': las 16 canciones de Beyoncé

Como ya adelantó la artista a través de redes sociales, la creación de Renaissance fue una vía de escape y un refugio en un momento en el que el mundo vivía un momento aterrador. "Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que poco más se movía", anunciaba la cantante públicamente.

De esta manera, la intérprete de Crazy In Love, declaró que su intención a la hora de trabajar en este nuevo proyecto era crear un "lugar seguro", un lugar donde estar libre de perfeccionismo y de "pensamiento excesivo". En definitiva, un lugar para gritar, cantar y sentir libertad.

"Espero que encuentres alegría en esta música. Espero que te inspire y sentirte tan único/a fuerte y sexy como eres", añadía la cantante.

Entre los temas que componen el álbum, Beyoncé hace un llamamiento a mostrar la estrella que lleva dentro. Se trata de un álbum enérgico, un canto a la alegría que verá la luz el próximo 29 de julio.

Renaissance está compuesto por un total de 16 canciones que, como decíamos, no incluye colaboraciones, salvo que la estadounidense guarde un as en la manga y nos sorprenda en el último momento.

Pues la reina del R&B es una auténtica caja de sorpresas. De hecho, hace unos días nos sorprendía con el lanzamiento de Break My Soul, como primer adelanto de su nuevo álbum.

Tanto ha sido el éxito de este single de presentación, que ya ha conseguido su primer número #1 en la lista Billboard Hot Dance/Electronic Songs.

No obstante, ahora ya podemos conocer la tracklist completa del esperadísimo Renaissance, para ir saboreando lo que disfrutaremos en los próximos días.

1. I’m That Girl

2. Cozy

3. Alien Superstar

4. Cuff It

5. Energy

6. Break My Soul

7. Church Girl

8. Plastic Off The Sofa

9. Virgo’s Groove

10. Move

11. Heated

12. Thique

13. All Up In Your Mind

14. America Has A Problem

15. Pure/Honey

16. Summer Renaissance

No hay duda de que la estadounidense ha renacido. Y parece que este "renacimiento" estará muy relacionado con el resurgir y la fortaleza: dos piezas clave en su forma de entender la música y la vida.

De momento, el tema que ha abierto el cajón musical, Break My Soul, encaja perfectamente con la nueva estrategia que ha utilizado: ritmo potente, dotado para el baile y muy adecuado para los conciertos en directo de Beyoncé.

¡No podemos esperar a tener su nuevo LP entre manos!