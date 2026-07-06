Beyoncé sorprende con 'MORNING DEW (DONK)', su primera canción en dos años

Tumbada a la orilla del mar, Beyoncé coquetea con el agua en el vídeo lyric de MORNING DEW (DONK), su primera canción inédita en dos años que la cantante ha publicado por sorpresa este fin de semana.

La intérprete de Houston (EEUU) ha querido iniciar la cuenta atrás para el lanzamiento de la esperada reedición de B’DAY, su segundo y revolucionario álbum de estudio publicado el 4 de septiembre de 2006, con la presentación de este tema compuesto junto a Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon y que formará parte del álbum 20 aniversario.

La cantante abre boca con una canción sensual y melódica sobre una historia de atracción, enamoramiento y deseo que rompe con el sonido de Renaissance y Cowboy Carter, sus anteriores trabajos.

Las imágenes del vídeo acompañan este mensaje y la cantante evoca a las protagonistas de clásicos del cine como La mujer perfecta o De aquí a la eternidad. El fotógrafo Cliff Watts, colaborador habitual de Beyoncé y quien la retrató para la portada de Sports Illustrated Swimsuit, firma este trabajo hecho a partir de imágenes de archivo de la época de B'Day.

También parece que la composición es de una etapa anterior de la cantante. Al parecer corresponde a las sesiones del álbum Beyoncé de 2013 y fue regrabada en 2022 para finalmente ver la luz en 2026.

La letra de 'MORNING DEW (DONK)' de Beyoncé

[Verse 1]

As we sip champagne, watchin' Purple Rain

Body's insane, how could you complain?

Plus I know you love my personality (Donkey, donkey, donkey, donkey, donk')

I think I wanna go back to school and have my locker full of pictures of you

So give me that "A" in biology, I'm graduatin' soon (Donkey, donkey, donkey, donkey, donk')

[Refrain]

Mmm, it's something 'bout that look you give me

Makin' me feel that young love inside (Donkey, donkey, donkey, donkey, donk')

Mmm, it's something 'bout that feeling you give me

I can't resist them butterflies (Donkey, donkey, donkey, donkey, donk')

Mmm, you need a woman holdin' you down

Whenevеr, wherever, howеver, whatever, I'll be right by your side

See, I just wanna love you, boy, if you don't mind

Just kickin' this little game of mine, and he said

[Pre-Chorus]

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk'

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk'

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk'

Kickin' this little game of mine, and he said (Donkey, donkey, donkey, donkey, donk')

[Chorus]

Girl, you sexy in the mornin'

You know you turn me on, babe

You know the sun rise for you (For you)

Give me that mornin' dew (Mornin' dew)

You know that I want it (I want it)

I want you moanin' every mornin' (Oh)

You know the sun rise for you

Give me that mornin' dew (Mornin' dew)

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk'

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk'

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk' (Give me that mornin' dew)

Donkey, donkey, donk'

[Verse 2]

Ah, I get so excited when I feel you touch my thighs (Touch my thighs)

Baby, slow down 'cause I'ma be late for my ride (I wanna ride, I wanna ride)

I'm feelin' faded out my mind

A little morning dew

There's a river inside that flows from our love

You can tap in but don't, don't tap out, oh

It's a slip in the slide, that front to back love

Right there, baby, don't tap out, tap out

[Refrain]

It's something 'bout that look you give me

Makin' me feel that young love inside (Donkey, donkey, donkey, donkey, donk')

Mmm, it's something 'bout that feeling you give me

I can't resist them butterflies (Donkey, donkey, donkey, donkey, donk')

Mmm, you need a woman holdin' you down

Whenever, wherever, however, whatever, I'll be right by your side

See, I just wanna love you, boy, if you don't mind

Just kickin' this little game of mine, and he said

[Pre-Chorus]

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk'

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk'

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk'

Kickin' this little game of mine, and he said (Donkey, donkey, donkey, donkey, donk')

[Chorus]

Girl, you sexy in the mornin'

You know you turn me on, babe

You know the sun rise for you (For you)

Give me that mornin' dew (Mornin' dew)

You know that I want it (I want it)

I want you moanin' every mornin' (Oh)

You know the sun rise for you

Give me that mornin' dew (Mornin' dew)

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk'

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk'

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk' (Give me that mornin' dew)

Donkey, donkey, donkey, donkey, donk'