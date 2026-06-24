Rosalía elogia a Beyoncé durante su concierto en Houston: "Tenéis mucha suerte porque ella es de aquí"

Rosalía ha actuado este martes 23 de junio en el Toyota Center de Houston (Texas), donde continúa celebrando su aclamada gira LUX TOUR. Antes de interpretar Mio Cristo Piange Diamanti, la artista le ha dedicado unas palabras al público donde ha recordado su última vez en la ciudad y ha reconocido que Beyoncé es una gran inspiración para ella.

"¿Sabéis? Estoy muy feliz de estar de vuelta aquí. Recuerdo haber venido a Houston… creo que fue hace unos años. No lo sé, quizá hace unos cuatro años o algo así. Y actué en un recinto que se llamaba… ¿700 algo? ¿Music Hall o algo parecido?", ha empezado diciendo. Se refiere al 713 Music Hall, donde actuó el 12 de octubre de 2022 con su anterior gira, el Motomami World Tour.

"Recuerdo que todos vosotros me apoyasteis. Y ahora me doy cuenta, más que nunca, de que seguís haciéndolo. Y esta noche hay casi 20.000 personas aquí. Es una locura. ¡Gracias, Houston, gracias! Gracias por venir, por apoyarme a mí, a mi equipo y a este proyecto. Significa muchísimo para mí, de verdad que significa muchísimo", ha seguido diciendo, mostrándose muy agradecida con los asistentes.

Rosalía, sobre Beyoncé: "Me ha inspirado durante muchos años"

En ese momento, Rosalía ha dicho que los residentes en Houston tienen "muchísima suerte porque Beyoncé es de aquí": "Nos encanta Bey. Es increíble, es una fuerza creativa impresionante. Es la mejor, y todos aprendemos muchísimo de ella. Tiene un poder creativo extraordinario; me ha inspirado durante muchos años", ha confesado. Cabe mencionar que, en 2022, Beyoncé calificó a Rosalía como su "heredera" en Le Figaro.

Hacia el final de su discurso, Rosalía ha recordado que durante su estancia en Houston visitó la Capilla Rothko, un lugar que le gustó "mucho" y que le hizo "sentir muy conectada". Acto seguido, la artista ha bromeado sobre su capacidad para alargar los discursos: "Voy a parar, que tenemos que continuar". "Que alguien me pare, por favor", ha añadido en español. "Cuando empiezo a hablar, no paro", ha zanjado antes de cantar Mio Cristo Piange Diamanti.