Billie Eilish adelanta 15 segundos de su nueva canción, 'Happier Than Ever' // INSTAGRAM

Hace pocos días Billie Eilish anunciaba en redes sociales que pronto llegarían nuevos proyectos. Ya están aquí.

La cantante ha anunciado el lanzamiento de una nueva canción, Happier than ever, y ha adelantado los primeros 15 segundos.

Lo ha hecho con un vídeo en el que se puede escuchar a la estadounidense cantando el tema acompañada de una guitarra. La letra dice: "When I'm away from you, I'm happier than ever" ("Cuando estoy lejos de ti, me siento más feliz que nunca").

Billie Eilish, que luce en este vídeo su nuevo rubio platino, aparece sentada en una butaca que da la espalda a cámara. Al final del adelanto se gira y mira fijamente al objetivo tras escuchar parte de la melodía de nuevo tema. Happier than ever aún no tiene fecha de lanzamiento.

El otro adelanto de 'Happier than ever'

Happier than ever, también suena en el documental sobre su vida Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, dentro de unas escenas en las que sale acompañada de su hermano Finneas.

Dentro de la escena habla de las sensaciones que tiene respecto al nuevo tema: "Creía que la canción al completo era más que nada algo específico sobre lo que ellos han hecho, sobre cuando no estás feliz de estar con ellos. Es algo que no puedes explicar".

El nuevo álbum de Billie Elish

Por el momento se desconoce la fecha del lanzamiento del nuevo single y de si formará parte de su esperado segundo disco. El trabajo cogerá el testigo de When we all fall asleep, where do we go?, sus primer álbum que la dio a conocer internacionalmente.

Mientras no llega ese trabajo, Billie Eilish ha estrenado varias canciones como Everything I Wanted, My Future, Therefore I am, No time to die y Lo vas a olvidar. Esta última con Rosalía.