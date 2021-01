Billie Eilish canta en español junto a Rosalía para preguntarnos: ¿'Lo vas a olvidar'? Así es su tema para 'Euphoria'

Rosalía y Billie Eilish funden sus voces en un tema fundamentalmente en español con algunas frases en inglés, que será el tema principal del segundo capítulo especial de 'Euphoria', basado en el personaje de Jules.

Es la primera vez que Eilish se atreve a grabar un tema en nuestro idioma, y de las pocas veces que la hemos podido escuchar cantando en español -al margen de la versión de la canción de Carla Morrison, 'Eres tú', hace algunos años-.

En 'Lo vas a olvidar', la luz y el tempo nos transportan a un clima de desamor y melancolía, en el que ambas artistas elevan sus voces para preguntar: "Dime que no te arrepientes aún / Dime si aún queda algo en común / El tiempo que se pierde no vuelve / Dame un beso y bájame de la Cruz". ( Consulta la letra de 'Lo vas a olvidar' al final de este artículo )

Las imágenes de Rosalía y Eilish se funden, al igual que sus voces, en la oscuridad y la confusión, entre el relampagueo de una tormenta interior salpicada por el destello cristalino de una llamativa manicura que, como lágrimas, actúa de nexo de unión entre ambas. Dos personas, unidas por un mismo sentimiento, por una misma pena. Las manos, como hilo conductor y reflejo de nuestros anhelos.

A continuación, puedes ver el vídeo de 'Lo vas a olvidar', de Rosalía y Billie Eilish, dirigido por Nabil:

Rosalía y Billie Eilish han participado en la composición de este tema, junto a El Guincho y el hermano de Eilish, FINNEAS, que se ha encargado también de la producción del mismo.

.

LA AMISTAD ENTRE BILLIE EILISH Y ROSALÍA

.

Billie Eilish fue una de las primeras artistas internacionales que mostró públicamente su admiración por Rosalía, cuando ésta empezaba a hacerse un hueco en la industria musical fuera de nuestro país, gracias a 'Malamente'.

Dos años atrás, en febrero de 2019, y un mes antes de que lanzase su debut 'when we all fall asleep, where do we go?', Billie confesó en una entrevista con Annie Mac que se había metido en el estudio con Rosalía.

La artista no dijo que ese tema fuese a estar incluido en su álbum debut, ni que fuese a salir pronto, pero aseguraba que es un tema muy 'refrescante'. Una colaboración que Rosalía confirmaba poco después publicando una imagen de las dos juntas en el estudio.

En ese momento, nació el hype entre el fandom de ambas artistas por saber cómo sonaría una canción que juntase las voces de estas divas, con estilos tan diferentes. Un año después, incluso la propia Rosalía se mostraba impaciente porque ese tema viese la luz, tal como expresó en la alfombra roja de los Grammy 2020:

Y ahora por fin tenemos aquí 'Lo vas a olvidar', la colaboración entre ambas artistas que promete ser uno de los éxitos de 2021.

.

LETRA DE 'LO VAS A OLVIDAR'

.

Dime si me echas de menos aún

Dime si no me perdonas aún

Que harás con todo este veneno, nada bueno

Dime si me echas de menos aún

.

¿Lo vas a olvidar? Can you let it go? Can you let it go?

¿Lo vas a olvidar? Can you let it go? ¿Lo vas a olvidar?

¿Lo vas a olvidar? Can you let it go? Can you let it go?

¿Lo vas a olvidar? Can you let it go? ¿Lo vas a olvidar?

.

Dime que no te arrepientes aún

Dime si aún queda algo en común

El tiempo que se pierde no vuelve

Dame un beso y bájame de la Cruz

.

El amor no puede medirse en paso firme

Un día se hundió y al otro puedo partirme

I needed to go cause I needed to know you don’t need me

Could we put you so but it seems like you don’t even see me

El amor no puede medirse en un paso firme

Un día se hundió y al otro puedo partirme

You say it like something I have any choice in

If I wasn’t important, then why would you waste all your poison?