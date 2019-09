Billie Eilish, un ángel caído en el vídeo de 'all the good girls go to hell'

La cantante sacia las ansias de sus fans con el vídeo de 'all the good girls go to hell', en el que vemos a Billie Eilish caer del cielo como un ángel repudiado. Porque aunque sea una niña buena, todas acaban en el infierno.

Cuando apenas han pasado 24 horas del paso de Billie Eilish por el Wizink Center de Madrid (una noche antes estuvo en el Palau Sant Jordi de Barcelona), la cantante estrena el vídeo de 'all the good girls go to hell', tema incluido en su álbum 'When we all fall asleep, where do we go?'.

Cuesta creer que esta joven de 17 años sea capaz de mover a tantos fans, la mayoría adolescentes como ella que han conocido a Eilish desde un rincón de su cuarto, el mismo lugar donde la cantante y su hermano Finneas crearon el que ya es el disco pop más oscuro y perturbador del año.

En el vídeo vemos a Billie, reconvertida en ángel, descender estrepitosamente al infierno más oscuro y pegajoso, un escenario que no es otra cosa que una ciudad en llamas. El fuego quema el lodo de sus alas y libera a la cantante del peso de ser 'una chica buena'. Porque una vez que llegas al abismo, ya no hay vuelta atrás.

A pesar de su corta edad, Billie sabe lo que es tener un monstruo debajo de la cama, una preocupación capaz de controlar tu cuerpo y mente. Lo vimos en el vídeo de 'bury a friend', pero escuchamos referencias a estas pesadillas en todo el disco. Sabe bien de lo que habla porque sufre ansiedad desde los 12 años. "No podía ni mirarme al espejo", dijo a Rolling Stones.

A través de la música esta niña tímida que bebía los vientos por Justin Bieber ha conseguido no sólo la fama y el reconocimiento internacional, sino colaborar con el que era su ídolo en el remix de su tema estrella: 'bad guy'. Y todavía no ha cumplido los 18.